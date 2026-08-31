Roldán hizo fuerte crítica a jugadores en Colombia: “Están más en el suelo que jugando”

Wilmar Roldán es uno de los árbitros más reconocidos y destacados en el país, quien en varias oportunidades ha llegado al fútbol internacional para ser el juez en importantes encuentros. Pero también se le ve mucho pitando en juegos del fútbol profesional colombiano, en especial en la Liga BetPlay, donde muchos ya lo conocen.

De hecho, hay quienes dicen que cuando es él quien está a cargo, todo es completamente diferente, no solo por lo que pasa en la cancha con el respeto al árbitro, sino por las pocas pausas que tienen los partidos. Por eso, en días pasados, Roldán decidió hablar sobre lo que podrían hacer para mejorar la competencia en la Liga Colombiana y así cambiar un poco la mentalidad de algunos deportistas.

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Wilmar Roldán envió fuerte crítica al fútbol profesional colombiano; esto dijo

En días pasados, el reconocido árbitro estuvo en entrevista con el VBAR de Caracol Radio y AS; allí habló sobre todo lo que él piensa sobre lo que pasa en el FPC y en especial en la Liga BetPlay. Para empezar, aseguró que los jugadores deben empezar a “cambiar su mentalidad”, pues, según mencionó, muchos deportistas pasan mucho tiempo en el suelo a lo largo de los partidos.

“Esos jugadores mantienen más en el suelo que jugando.. En el fútbol inglés los jugadores siguen la jugada, porque saben que el juez central no va a pitar a favor de eso”, aseguró en medio de la entrevista.

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Los comentarios del árbitro generaron una gran polémica en redes sociales, donde cientos de personas empezaron a hablar sobre el nivel en la liga colombiana. Pero no hablando de la forma en la que se desarrolla, sino haciendo énfasis en las múltiples pausas que se pueden dar en un partido de fútbol.

Para finalizar, Wilmar Roldán reveló que si en realidad quieren hacer un cambio en la Liga Colombiana, todo debe empezar por la actitud de los jugadores, quienes se encargan de darle continuidad a un partido.