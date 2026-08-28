Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2026-II tras triunfo de Millonarios ante Llaneros: ¿Cómo va el ‘embajador’?

Millonarios y Llaneros fueron parte de una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026-II este 27 de agosto. El ‘embajador’ chocó ante el equipo de los llanos, en un encuentro de gran importancia para sus aspiraciones en el torneo local.

Este encuentro presentó un sinfín de emociones desde el inicio. Las acciones vibraron gracias a la rápida apertura del marcador por parte de Millonarios, en un encuentro que se vivió por todo lo alto.

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Luego de un desarrollo brillante, el triunfo fue para el ‘embajador’, quien logró imponerse de manera notable a su rival y acumular 3 nuevos puntos en la tabla de la Liga BetPlay 2026-II.

La victoria de Millonarios sobre Llaneros

Millonarios volvió a dar una clara muestra de su poderío en la cancha este 27 de agosto. El equipo dirigido por Fabián Bustos afrontó un encuentro clave frente a Llaneros en condición de visitante.

La oncena ‘embajadora’ salió a la cancha con la ambición de conseguir 3 puntos importantes. Un triunfo le permitía posicionarse en la parte alta de la tabla, y justo así fue.

Los capitalinos se impusieron a partir del minuto 29. Esto gracias a un tanto de Francisco Chaverra, en un panorama que se vio favorable para el ‘albiazul’, tras la expulsión de Jhon Vásquez para Llaneros.

Si bien este partido se planteó complejo en el inicio, sobre todo por el gran comienzo del equipo llanero en este segundo semestre, Millonarios logró solventar el encuentro desde la primera parte.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II

El triunfo se consumó de forma notable, y luego de este resultado, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

1- América de Cali – 16 puntos

2- Llaneros – 11 puntos

3- Millonarios – 10 puntos

4- Deportes Tolima – 10 puntos

5- Atlético Nacional – 9 puntos

6- Independiente Medellín – 9 puntos

7- Atlético Bucaramanga – 9 puntos

8- Águilas Doradas – 8 puntos

9- Cúcuta Deportivo – 8 puntos

10- Deportivo Cali – 7 puntos

11- Once Caldas – 6 puntos

12- Fortaleza – 6 puntos

13- Independiente Santa Fe – 5 puntos

14- Inter de Bogotá – 5 puntos

15- Jaguares de Córdoba – 4 puntos

16- Deportivo Pereira – 2 puntos

17- Alianza – 2 puntos

18- Junior de Barranquilla – 1 punto

19- Boyacá Chicó – 1 punto

20- Deportivo Pasto – 0 puntos

Sin lugar a dudas, la Liga BetPlay prometeincluso más emociones. La jornada de este jueves se cerrará con un choque entre Inter de Bogotá y Deportivo Pasto.