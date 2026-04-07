¿Salarios de otro planeta? Esto es lo que puede cobrar un astronauta de la NASA en 2026

El renovado entusiasmo por la exploración espacial no es casual. Tras el reciente impulso del programa Artemis II, el interés por las carreras científicas y tecnológicas ha crecido de forma notable, especialmente entre jóvenes que ahora ven más cercano el sueño de viajar más allá de la órbita terrestre. Este fenómeno también abre preguntas clave sobre el aspecto económico de una profesión tan exigente como exclusiva.

Convertirse en astronauta implica superar filtros rigurosos. Las agencias como NASA, ESA, CSA y JAXA buscan perfiles con formación avanzada, estabilidad emocional y excelente condición física. Mientras tanto, países como Rusia y China han adoptado términos propios —cosmonautas y taikonautas— para referirse a quienes cumplen funciones similares en sus programas espaciales.

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Pero más allá del prestigio, el aspecto salarial también genera curiosidad. En Estados Unidos, los astronautas civiles forman parte del sistema federal conocido como General Schedule (GS), una estructura que regula los ingresos de empleados públicos. Este esquema establece 15 niveles jerárquicos, en los que el GS-1 corresponde al rango inicial y el GS-15 al más alto dentro de la escala administrativa.

¿Cuánto gana un astronauta de la NASA en 2026?

Para 2026, un astronauta activo en la NASA puede percibir ingresos anuales que oscilan entre 86.123 y 183.500 dólares, dependiendo de su nivel dentro del sistema. Traducido al contexto colombiano, esta cifra equivale aproximadamente a entre 320 y 667 millones de pesos al año, una remuneración competitiva dentro del sector público especializado.

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La ubicación dentro de esta escala no ocurre al azar. Los candidatos con títulos de maestría o doctorado suelen ingresar en niveles GS-11 o GS-12, considerados rangos iniciales. A medida que acumulan experiencia y participan en misiones, ascienden a GS-13 o GS-14, donde se concentra la mayoría del cuerpo activo. El nivel GS-15 queda reservado para perfiles con trayectoria destacada o funciones de liderazgo estratégico.

Un factor determinante en estos ingresos radica en la ubicación geográfica. El Centro Espacial Johnson, ubicado en Houston, Texas, funciona como base principal del cuerpo de astronautas, y los salarios incluyen ajustes por costo de vida en esta región. Esto posiciona a estos profesionales en niveles salariales comparables con altos cargos directivos dentro del gobierno federal.

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La transparencia caracteriza este sistema: los salarios son públicos y reflejan criterios claros como antigüedad, formación académica y especialización técnica. Así, la carrera de astronauta no solo exige excelencia, sino que también ofrece una retribución acorde con la magnitud de sus responsabilidades.