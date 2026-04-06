VIDEO: Así se vio EN VIVO el momento en que Artemis 2 pasó por la luna: fue histórico

La misión Artemis 2 vivió su día más importante este 6 de abril. Días después del gran lanzamiento de los 4 astronautas al espacio, esta exploración completó su paso por la luna este día lunes en un hecho que fue histórico.

La atención de las redes sociales estuvo plenamente centrada en este paso, al tratarse del primer viaje a la luna por parte de la NASA desde 1972, fecha en la que se llevó a cabo el último paso por este satélite.

El momento tuvo transmisión EN VIVO por parte de Netflix, y aquí les presentamos el icónico momento en el que esta misión pasó por la luna.

Así se vio el paso de Artemis 2 por la luna

La misión de Artemis 2 ha sido uno de los temas de mayor interés y atención en el mundo en los últimos días. Luego de su lanzamiento el 1 de abril, las redes sociales han estado atentas a las novedades respecto a esta exploración.

SE SUPERÓ LA DISTANCIA MAS LEJANA A LA QUE EL SER HUMANO HABÍA LLEGADO EN EL ESPACIO.



RECORD HISTORICO PARA LA HUMANIDAD.pic.twitter.com/TGOSW13LDy — Joaconel. (@Joaconel) April 6, 2026

De hecho, uno de los momentos más emocionantes para las redes sociales se dio hace pocos días, luego de que se revelara una imagen del planeta Tierra tomada desde Artemis 2.

Someone made a time lapse showing Artemis 2 approaching the moon.pic.twitter.com/rkdgDJP1bq — DramaAlert (@DramaAlert) April 6, 2026

Los 4 astronautas mandados al espacio han estado en dicha superficie por 6 días, y finalmente esta misión alcanzó su punto más alto este mismo día lunes.

SE SUPERÓ LA DISTANCIA MAS LEJANA A LA QUE EL SER HUMANO HABÍA LLEGADO EN EL ESPACIO.



RECORD HISTORICO PARA LA HUMANIDAD.pic.twitter.com/TGOSW13LDy — Joaconel. (@Joaconel) April 6, 2026

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La NASA logró pasar por la luna en un momento que presentó imágenes brillantes del instante, gracias a una transmisión EN VIVO realizada por Netflix.

El momento fue histórico para la humanidad en este siglo, y se presentó de la siguiente manera, con una viralidad notable en redes sociales:

¿Cuándo vuelven a la tierra?

Luego de completar esta parábola alrededor de la tierra, la misión Artemis 2 empieza a dirigirse hacia la tierra, aunque, tal y como sucede con el viaje de ida, el regreso tomará algunos días.

Se espera que el aterrizaje en superficie terrestre por parte de los 4 astronautas se lleve a cabo el próximo 11 de abril, cuando se complete el trayecto de Artemis 2.

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Por el momento, luego de alcanzar el punto más álgido de la misión, los astronautas continuarán su camino hacia la tierra, durante los próximos 5 días hasta su aterrizaje final.