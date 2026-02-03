Peñalosa quedó con los pelos de punta tras quedar atrapado en malla antiladrones; video es un meme

El reconocido candidato presidencial, Enrique Peñalosa, fue el protagonista de uno de los momentos más virales del año hasta ahora. Aunque en el pasado ha sufrido diferentes experiencias que han dado mucho de qué hablar, en esta oportunidad su video se volvió viral en redes sociales, donde ya sacó cientos de risas.

VIDEO: Enrique Peñalosa se electrocutó tras quedar atrapado en malla antiladrones

A lo largo de las últimas semanas, los candidatos a la presidencia han estado en las calles compartiendo con las personas con el fin de dar a conocer sus ideas y ganar votos. En esta oportunidad, el hombre estaba repartiendo algunos volantes informativos sobre sus propuestas y tomándose algunas fotos con los ciudadanos.

Leer más: “Impopulares pero deslizantes”, y más memes de Peñalosa en el tobogán

Una de las personas que se acercó al político con el fin de pedirle una foto fueron dos mujeres, quienes lo escucharon y quisieron guardar este momento con una fotografía. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que ellas estaban dentro de un conjunto residencial, en donde las rejas tenían una malla antiladrones.

Al principio, todos pensaron que estas cuerdas no tenían electricidad, así que él accedió a tomarse la foto sin problema. Pero cuando se acercó a las mujeres, su brazo tocó la malla y Peñalosa pudo sentir en su cuerpo una fuerte carga de electricidad.

De inmediato saltó y se mostró muy incómodo con la situación; las mujeres vieron esto como un momento gracioso, así que las risas, sin duda, no faltaron. Además, una persona que estaba grabando este momento subió el video a redes sociales, en donde varios usuarios empezaron a hablar de todas las “ocurrencias” que le han pasado al candidato presidencial.

Seguir leyendo: Los mejores memes de Peñalosa perdido en los cerros orientales de Bogotá

Hace un tiempo, Peñalosa también fue noticia, en esa oportunidad porque se perdió en los Cerros Orientales de Bogotá. De hecho, en esa oportunidad, fueron los bomberos los encargados de poder ayudar al político, para que pudiera volver a casa.

Por ahora, este video queda guardado como uno de los clips virales del 2026, pues no solo sacó cientos de risas, sino que se hizo viral en redes sociales. Además, todos tomaron este momento como algo divertido, sumando una nueva ocurrencia a lo que vive Peñalosa a lo largo de sus campañas.