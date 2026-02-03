Los fenómenos del espacio se van a empezar a ver desde la Tierra de una forma sorprendente; por eso, en los próximos meses, las personas van a poder presenciar el eclipse solar total más largo del siglo XXI. En esta oportunidad, el día se va a oscurecer y, según mencionan varios expertos, el día quedaría como si fuera la noche.

Un fenómeno de este tipo no se va a volver a ver en cien años, así que esta es la oportunidad perfecta para presenciar un evento histórico. Según han mencionado varios expertos, el evento astronómico es de gran interés para cientos de investigadores y observadores del cielo que hablan de todo lo que sucede en el espacio que se ve en la Tierra de una forma majestuosa.

Leer más: El cometa 3I/ATLAS pasó en su punto más cercano a la tierra: ¿Se puede ver desde Colombia?

¿Cuándo será el eclipse más largo en la tierra?

Aunque al principio todos pensaban que esto era algo que podría suceder pronto, la NASA aseguró que faltan dos años para poder ver el eclipse más largo de los últimos años en la Tierra. El evento se podrá ver el próximo dos de agosto del 2027 y, al parecer, en ese momento, se va a oscurecer la Tierra por un tiempo aproximado de seis minutos.

En muy pocas oportunidades el mundo se ha puesto oscuro a causa de este fenómeno, así que muchos dicen que esto sería uno de los más largos del último siglo. De hecho, la última vez que se vio este tipo de espectáculos en el cielo fue en 1991 y el próximo sería en el próximo siglo.

Seguir leyendo: Netflix transmitirá el contenido del canal de televisión de la NASA; así podrá verlo

El eclipse se va a dar debido a que el planeta Tierra va a estar en su punto más lejano del Sol, lo que hace que se vea mucho más pequeño y su luz no sea tan visible. Mientras tanto, la luna está muy cerca de la Tierra, aumentando su tamaño y haciendo que todo se vea mucho más oscuro.

Además, en esta oportunidad, la sombra de la luna va a estar en zonas cercanas al Ecuador, así que esto hace que el fenómeno de oscuridad esté presente durante varios minutos. Pese a eso, todos los interesados en presenciar este fenómeno deberán tener una debida protección en sus ojos para evitar daños y molestias.