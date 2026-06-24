Rockstar Games confirmó el precio de GTA 6: ¿qué incluye? Valor en pesos colombianos y más

GTA 6 es, sin lugar a dudas, el tema del momento en la industria de los videojuegos. Este lanzamiento se prepara para ser uno de los más emocionantes en el mundo del ‘gaming’, sobre todo por la expectativa de los fanáticos.

En las últimas semanas este videojuego ha generado gran cantidad de reacciones, sobre todo luego de que se diera a conocer la fecha en la que se podrá reservar este título.

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De hecho, en las últimas horas se dio a conocer el precio oficial que tendrá este videojuego al momento de la reserva, y aquí les contamos cual es.

¿Cuál será el precio de GTA 6?

Desde el gran éxito que tuvo el ‘Grand Theft Auto 5’, los amantes de esta saga han esperado con gran emoción poder ver una nueva entrega de esta saga.

Después de varios atrasos y una gran cantidad de especulaciones, PlayStation por fin ha empezado a dilucidar algunos detalles de lo que será este videojuego.

Recientemente se pudo conocer que el plazo para reservar el ‘Grand Theft Auto VI’ iniciará el próximo 25 de junio, tanto para PlayStations 5, como para Xbox Seris X y S.

Cabe recordar que el lanzamiento para PC está pautado para darse algunos meses después. Luego de que se diera a conocer esta apertura de reservas, los fanáticos han estado atentos al precio que tendría este videojuego.

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Finalmente, Rockstar Games confirmó que sus precios en Estados Unidos estarán divididos de la siguiente manera:

Edición estándar – 79,99 dólares

Ultimate Edition – 99,99 dólares

Ante esto, los precios para Colombia serían: 274.440 y 343.110 pesos colombianos, aunque estos valores, por supuesto, están sujetos a cambios, de acuerdo al mercado internacional.

¿Cuándo saldrá al completo este videojuego?

En caso de que sea uno de los que está ansioso por conocer el producto estrella de Rockstar Games, les recordamos que la edición definitiva de este videojuego será lanzado el próximo 19 de noviembre.

En dicha fcha podrá descargarla tanto para su PlayStation 5, o para la Xbox Series en sus ediciones X y S en lo que será el gran lanzamiento de la industria de los videojuegos en este 2026 lleno de emociones.