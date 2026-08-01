¿Dónde ver Lollapalooza Chicago 2026? Horario, días y artistas que puede disfrutar
El Lollapalooza Chicago llega con grandes emociones, y aquí les contamos como puede verlas sin perderse ni un detalle.
El Lollapalooza Chicago llega con grandes emociones, y aquí les contamos como puede verlas sin perderse ni un detalle.
Lollapallooza Chicago 2026 es uno de los eventos más grandes e importantes de la industria musical del momento. Este icónico show llega una vez más con un cartel de lujo y artistas que pondrán a vibrar a miles de fanáticos.
Esta histórica cita se vivirá por todo lo alto, con una ciudad que ya ha vivido gran música desde el pasado 30 de julio. Luego de 2 días imperdibles de festival, aun queda este fin de semana para los amantes de la música.
Si usted es uno de ellos y quiere disfrutar al detalle lo que serán los shows del Lollapalooza en su cierre, aquí les contamos dónde puede verlo, y con qué horarios desde Colombia.
Lollapallooza Chicago vuelve un año más con gran ambición de estremecer a la escena musical. Tal y como ha sucedido alrededor del mundo, esta franquicia de festivales se ha convertido en tradición inigualable.
En este 2026 volverá a darse una ocasión imperdible para ver a sus artistas favoritos. También incluso en transmisión de ‘streaming’.
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Gracias a una alianza reciente, Lollapalooza presenta sus shows en transmisión de Disney+ y Hulu. Si usted quiere disfrutar de esta edición del icónico festival desde Chicago, le contamos que puede hacerlo en dichas plataformas. Esto siempre y cuando tenga suscripción a estos servicios.
Los horarios para cada país son los siguientes:
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Para disfrutar de estas señales, deberá sintonizar los canales 1 y 2 de Disney+. Les recordamos que este festival tendrá lugar hasta el próximo 2 de agosto.
Los artistas que tendrán transmisión en sus presentaciones durante estos días restantes son los siguientes:
Sábado 1 de agosto:
Canal 1:
Canal 2:
Domingo 2 de agosto:
Canal 1:
Canal 2: