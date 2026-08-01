¿Dónde ver Lollapalooza Chicago 2026? Horario, días y artistas que puede disfrutar

Lollapallooza Chicago 2026 es uno de los eventos más grandes e importantes de la industria musical del momento. Este icónico show llega una vez más con un cartel de lujo y artistas que pondrán a vibrar a miles de fanáticos.

Esta histórica cita se vivirá por todo lo alto, con una ciudad que ya ha vivido gran música desde el pasado 30 de julio. Luego de 2 días imperdibles de festival, aun queda este fin de semana para los amantes de la música.

Si usted es uno de ellos y quiere disfrutar al detalle lo que serán los shows del Lollapalooza en su cierre, aquí les contamos dónde puede verlo, y con qué horarios desde Colombia.

¿Dónde ver Lollapallooza Chicago 2026? Horario, días y más

Lollapallooza Chicago vuelve un año más con gran ambición de estremecer a la escena musical. Tal y como ha sucedido alrededor del mundo, esta franquicia de festivales se ha convertido en tradición inigualable.

En este 2026 volverá a darse una ocasión imperdible para ver a sus artistas favoritos. También incluso en transmisión de ‘streaming’.

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Gracias a una alianza reciente, Lollapalooza presenta sus shows en transmisión de Disney+ y Hulu. Si usted quiere disfrutar de esta edición del icónico festival desde Chicago, le contamos que puede hacerlo en dichas plataformas. Esto siempre y cuando tenga suscripción a estos servicios.

Los horarios para cada país son los siguientes:

México: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 3:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 4:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 5:00 p.m.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua: 2:00 p.m.

Panamá: 3:00 p.m.

Cuba, República Dominicana: 4:00 p.m.

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Para disfrutar de estas señales, deberá sintonizar los canales 1 y 2 de Disney+. Les recordamos que este festival tendrá lugar hasta el próximo 2 de agosto.

Programación del 1 al 2 de agosto

Los artistas que tendrán transmisión en sus presentaciones durante estos días restantes son los siguientes:

Sábado 1 de agosto:

Canal 1:

Cortis: 3:05 p.m. – 3:55 p.m.

Wolf Alice: 4:00 p.m. – 5:00 p.m.

Khamari: 5:10 p.m. – 5:55 p.m.

Whethan: 6:05 p.m. – 7:05 p.m.

Ethel Cain: 7:20 p.m. – 8:20 p.m.

Olivia Dean: 8:30 p.m. – 10:00 p.m.

Jennie: 10:05 p.m. – 11:10 p.m.

Canal 2:

Ayybo: 3:10 p.m. – 4:10 p.m.

Leon Thomas: 4:30 p.m. – 5:30 p.m.

Clipse: 5:35 p.m. – 6:35 p.m.

The Neighbourhood: 6:45 p.m. – 7:45 p.m.

Geese: 7:50 p.m. – 8:50 p.m.

Disco Lines: 8:55 p.m. – 10:10 p.m.

Domingo 2 de agosto:

Canal 1:

Waylon Wyatt: 3:05 p.m. – 4:00 p.m.

Dombresky: 4:15 p.m. – 5:15 p.m.

Yoasobi: 5:25 p.m. – 6:25 p.m.

Duke Dumont: 6:35 p.m. – 7:35 p.m.

Aespa: 7:45 p.m. – 8:45 p.m.

Tate McRae: 8:50 p.m. – 10:05 p.m.

The xx: 10:10 p.m. – 11:25 p.m.

Canal 2: