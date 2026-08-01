Sid Wilson habría sido despedido de Slipknot después de 30 años en la banda: esto se sabe

Sid Wilson es, sin lugar a dudas, una de las grandes figuras en la historia de Slipknot y de la música. Este artista ha demostrado una gran cantidad de talento en los últimos años, en la banda, donde ha sido un pilar clave y notable.

A pesar de esto, su historia en el grupo habría llegado a su fin. Según reveló TMZ en sus redes sociales, la historia de Wilson con Slipknot habría finalizado.

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Esta noticia, sin lugar a dudas, ha preocupado a miles de fanáticos del grupo, y aquí les contamos lo que se sabe hasta el momento.

Sid Wilson habría sido despedido de Slipknot

Sid Wilson ha sido uno de los miembros centrales de Slipknot por 30 años. Este artista ha sido el DJ y tecladista del grupo, gracias a su talento y su notable peso dentro de la industria.

Slipknot ha sido capaz de construir una gran trayectoria como banda, con Wilson como uno de los principales centros del grupo.

A pesar de esto, la banda habría decidido tomar caminos diferentes con este miembro, ya que según reveló TMZ, este viernes se le habría informado su expulsión del grupo.

Por el momento se desconocen las razones de esta salida abrupta de la banda. De hecho, Slipknot tampoco se ha pronunciado oficialmente respecto a esta noticia que, sin dudas, ha dejado a muchos de los fanáticos totalmente consternados.

Esta noticia se suma a la supuesta ruptura del compromiso entre Wilson y Kelly Osbourne en marzo de este año. Sid atravesaría dificultades personales que llevaron a cancelar esta unión, aunque se desconoce si esto también está vinculado al fin de su historia con Slipknot.

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Hasta ahora los fanáticos se mantienen a la expectativa de poder conocer más detalles oficiales de esto, especialmente por parte de la banda.

De hecho, muchas de las redes sociales de Slipknot se han llenado de comentarios por parte de sus fanáticos, quienes apoyan a Sid Wilson,y esperan que la historia de este miembro en la banda continúe.

El legado de Wilson en Slipknot es indudable, y ante esto, muchos fans confían en poder seguir viendo a este icónico miembro en los próximos proyectos del grupo de Iowa, tanto en los estudios, como en los escenarios.