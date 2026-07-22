Rock al Parque confirmó 20 de las bandas que se presentarán este 10, 11 y 12 de octubre de 2026

Desde el año 1995 se viene festejando en la capital de Colombia el Festival Rock al Parque. En sus primeras ediciones, el festival funcionó como una plataforma para las bandas que aún no eran conocidas y una de las primeras bandas en presentarse fue Aterciopelados, quienes hoy en día llenan estadios con su música.

En el 2026 se cumplen 30 años de este icónico evento, por lo que el festival publicó un libro en conmemoración a su aniversario, donde diferentes artistas y referentes de la música cuentan sus experiencias a lo largo de la historia de Rock al Parque. Entre ellos, Andrea Echeverri recuerda qué significó para la banda la posibilidad de presentarse ante grandes públicos, adquirir experiencia en escenarios profesionales y cómo su banda fue creciendo al mismo tiempo que el evento; pues, durante tres décadas, el festival ha presentado artistas nacionales e internacionales para reunir a fanáticos del rock, metal, hardcore, ska y la música alternativa.

En el pasado mes de marzo, el Instituto Distrital de las Artes – Idartes publicó la convocatoria ‘Beca Festival Rock al Parque 2026 – Bogotá Ciudad Creativa de la Música’ del Programa Distrital de Estímulos. Para esta edición, como hecho conmemorativo por sus 30 años, la convocatoria otorgó 20 becas a bandas con mínimo tres años de experiencia, con un estímulo económico de 7 millones de pesos para cada banda y la oportunidad de presentarse en el escenario principal.

Después de 327 propuestas inscritas, de las cuales 245 quedaron habilitadas para audicionar frente a los jurados, se eligieron los 20 ganadores para presentarse los días 10, 11 y 12 de octubre en el festival de Rock al Parque.

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Lista oficial de las bandas ganadoras para presentarse en el Festival Rock al Parque

Estas bandas destacaron por su diversidad estética y propuestas musicales; cabe resaltar que se presentarán junto con las bandas nacionales e internacionales de las que aún se espera publicación oficial.

A continuación, le dejamos la lista con los nombres de las 20 bandas locales confirmadas para presentarse y mostrar su talento en la edición del Festival Rock al Parque 2026:

Valore Lo mismo decían de Juana Narcocracia No Dependiente Vein Lutter Band Lika Nova Laura Pérez Banda Ataque De Panico Maskhera Solegnium V for Volume Alto Grado Boca de Serpiente Elsa Riveros Pez Errante Stayway Casi Brina Quoya La Brigada Rpf

Durante 30 años, el festival de Rock al Parque ha marcado generaciones y ha llegado a convertirse en el escenario más grande de la cultura rock en Latinoamérica. Una de las presentaciones más recordadas es la de Kraken Filarmónico en 2005, marcando un antes y un después en el festival.

Esta edición estará enfocada en la memoria acumulada de la ciudad y tendrá diversos escenarios con foros, exposiciones, entre otros; será en el Parque Simón Bolívar. Además, es importante tener en cuenta que el festival coincide con el concierto de Iron Maiden el 11 de octubre en el Vive Claro.

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Escrito por: Helen Tamayo