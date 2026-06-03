Si votó en Colombia 2026 puede acceder a descuento del 10% en conciertos ¿Cómo? PILAS a fecha límite

Colombia vivió una jornada clave en el mundo de la política el pasado 31 de mayo. Miles de personas votaron en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este país, en una contienda llena de polémica.

Luego de este proceso democrático, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda fueron confirmados para ser parte de la segunda vuelta.

Claramente participar en esta votación es clave para ser parte de la democracia en el país. No obstante, esto le puede traer varios beneficios.

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De hecho, si fue parte de esta elección, les contamos que puede acceder a un 10% de descuento para sus conciertos, gracias a una iniciativa de Páramo Presenta. Aquí les tenemos el paso a paso de como puede hacerlo.

Si votó en Colombia 2026 puede acceder a descuento del 10% en conciertos

Actualmente la escena de conciertos en Colombia han crecido de gran manera. Estos eventos han permitido que miles de fanáticos disfruten de sus artistas favoritos, y de éxitos absolutamente legendarios.

Esto, por supuesto, no será la excepción en 2026, gracias a shows absolutamente imperdibles que habrán en los próximos meses, y también en la segunda mitad del año.

Si usted tiene en vista asistir a alguno de los shows que Páramo Presente organizará en el país para este 2026, les contamos que puede acceder a descuentos imperdibles.

Esto es posible, siempre y cuando haya participado en las votaciones presidenciales del pasado 31 de mayo en Colombia. Dicha iniciativa se presenta gracias a ‘Tu Voto Suena’, una propuesta de Páramo Presenta para incentivar este mecanismo de participación ciudadana.

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Si usted votó en esta elección y desea participar por este descuento, les contamos que puede hacerlo si ingresa en ESTE LINK. Allí deberá registrarse con sus datos, y a su vez subir una foto de su certificado de votación.

Del mismo modo, le pedirán elegir 2 posibles conciertos para los cuales desee obtener este descuebto, además de una lista con los shows disponibles. Entre ellos destaca, por ejemplo, Gorillaz.

Luego de este registro, en los próximos días se le confirmará en su correo si logró aplicar para este 10% de descuento en la compra de su boleta.

Este formulario estará disponible hasta el próximo 4 de junio, a las 11:59 p.m., por lo que debe estar atento a que no se le pase esta fecha si desea disfrutar de este descuento para su show.