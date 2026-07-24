Cypress Hill anuncia su nuevo álbum en español ‘Dios Bendiga’: un disco con grandes colaboraciones

Hoy, las leyendas multiplatino del hip-hop Cypress Hill anuncian su nuevo

álbum en español Dios Bendiga, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de julio a

través de HYBE Latin America. Marcando su primer proyecto completamente en español y su

primer álbum entero en más de cuatro años, el grupo revela un emocionante nuevo capítulo

en una trayectoria celebrada que ha trascendido culturas, idiomas y territorios.

Para celebrarlo, lanzan su nuevo y potente sencillo “Campeones”, con la participación del miembro original Mellow Man Ace, acompañado de un video musical. Producido por el productor multiplatino y

nominado al GRAMMY DJ Flict (Snoop Dogg, Lauryn Hill), quien actúa como arquitecto

sonoro de todo el proyecto, el tema funciona como una poderosa reafirmación del lugar legítimo

del grupo como líderes del género, combinando su característico lirismo bilingüe con la rica

herencia que los impulsó como una fuerza global. El álbum ya está disponible en preventa aquí.

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En un arrebato creativo de dos semanas el pasado noviembre, Cypress Hill abrió nuevos

caminos al crear su primer álbum completo en español. Coordinadas por el percusionista de

toda la vida Eric Bobo en su papel de director musical, las sesiones capturaron un impulso

eléctrico que llevó a los pioneros B-Real y Sen Dog a conectar con sus raíces con una fluidez

sin precedentes. La producción se vio realzada aún más por la precisión de DJ Lord, cuyo

scratching visceral en vivo aportó el toque final de garra a un proyecto que une a la perfección

el icónico legado de la Costa Oeste del grupo con su rico patrimonio cultural.

Un álbum que es más que una colección de éxitos

Como uno de los primeros grupos latinoamericanos en alcanzar reconocimiento masivo en el

hip-hop, ‘Dios Bendiga’ honra las raíces del grupo y sirve como un himno de fuerza y

resistencia, ofreciendo una luz de esperanza y un llamado a la unidad en respuesta al estado

del mundo actual.

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“‘Dios Bendiga’ es más que una simple colección de canciones; es una oración por la cultura.

Este álbum funciona como un recordatorio definitivo de que nuestra herencia no es una

tendencia, sino un legado divino y un futuro global. Estamos viviendo una era histórica para el

rap latino, y con este proyecto quisimos aportar un sonido que honra nuestra historia y

resiliencia. Dios Bendiga es nuestro regreso a casa: una conexión directa, en español, con las

raíces y con la gente que nos mantiene con los pies en la tierra.” – B-Real.

“Desde el primer día de grabación de este álbum, sucedió algo especial. Hacer un disco

completamente en español y simplemente confiar en nuestros instintos fue un desafío para

nosotros, pero nos demostramos a nosotros mismos que podemos estar a la altura de cualquier

situación. También queríamos retribuir y cumplir nuestra promesa con nuestros fans latinos.

Volver a conectarnos con nuestras raíces latinas siempre fue algo que quisimos hacer. Ahora

era el momento adecuado para hacerlo.” – Eric Bobo.

Hay grandes colaboraciones

Acompañado de un nuevo sonido impactante y un mensaje esencial, Cypress Hill regresa a sus

raíces fundamentales como pilares de la comunidad latina y más allá, creando un manifiesto

sonoro que prioriza la conexión colectiva mientras impulsa a una nueva vanguardia de talento,

incluyendo a Coyote, originario de California, y al conmovedor Poe Leos.

El álbum se presenta como un punto de referencia cultural que conecta generaciones y

comunidades, en el que los miembros colaboran con algunos de los artistas más emocionantes

de la música latina actual de distintos géneros, como el mexicano Alemán y el argentino

Trueno, quienes reconocen que el arte y el impacto de Cypress Hill han influido en la formación

de sus propios sonidos y trayectorias. El primer sencillo del álbum ya ha recibido gran

reconocimiento por parte de medios como GQ México, Billboard Latin, Rolling Stone En

Español, COLORS, HYPEBEAST LATAM, VICE, Okayplayer y más.

Tres décadas después, Cypress Hill sigue siendo uno de los grupos de rap más influyentes de

todos los tiempos, con una música que trasciende generaciones, regiones e idiomas:

nominados al Grammy, con giras mundiales y sampleados por múltiples generaciones. El

regreso de los íconos de Los Ángeles no solo resulta oportuno, sino esencial.

Recientemente, el grupo concluyó una gira explosiva encabezando los festivales más grandes

de América Latina como parte de su muy esperado regreso. A lo largo de marzo, el grupo

ofreció presentaciones de gran intensidad en festivales muy queridos como Vive Latino en la

Ciudad de México, Lollapalooza en Brasil y Tecate Pa’l Norte en Monterrey, México, reuniendo

a las audiencias más grandes de cada noche