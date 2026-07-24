Cypress Hill anuncia su nuevo álbum en español ‘Dios Bendiga’: un disco con grandes colaboraciones
Cypress Hill regresa con una producción imperdible para los amantes de la música en español y las colaboraciones.
Cypress Hill regresa con una producción imperdible para los amantes de la música en español y las colaboraciones.
Hoy, las leyendas multiplatino del hip-hop Cypress Hill anuncian su nuevo
álbum en español Dios Bendiga, cuyo lanzamiento está programado para el 24 de julio a
través de HYBE Latin America. Marcando su primer proyecto completamente en español y su
primer álbum entero en más de cuatro años, el grupo revela un emocionante nuevo capítulo
en una trayectoria celebrada que ha trascendido culturas, idiomas y territorios.
Para celebrarlo, lanzan su nuevo y potente sencillo “Campeones”, con la participación del miembro original Mellow Man Ace, acompañado de un video musical. Producido por el productor multiplatino y
nominado al GRAMMY DJ Flict (Snoop Dogg, Lauryn Hill), quien actúa como arquitecto
sonoro de todo el proyecto, el tema funciona como una poderosa reafirmación del lugar legítimo
del grupo como líderes del género, combinando su característico lirismo bilingüe con la rica
herencia que los impulsó como una fuerza global. El álbum ya está disponible en preventa aquí.
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En un arrebato creativo de dos semanas el pasado noviembre, Cypress Hill abrió nuevos
caminos al crear su primer álbum completo en español. Coordinadas por el percusionista de
toda la vida Eric Bobo en su papel de director musical, las sesiones capturaron un impulso
eléctrico que llevó a los pioneros B-Real y Sen Dog a conectar con sus raíces con una fluidez
sin precedentes. La producción se vio realzada aún más por la precisión de DJ Lord, cuyo
scratching visceral en vivo aportó el toque final de garra a un proyecto que une a la perfección
el icónico legado de la Costa Oeste del grupo con su rico patrimonio cultural.
Como uno de los primeros grupos latinoamericanos en alcanzar reconocimiento masivo en el
hip-hop, ‘Dios Bendiga’ honra las raíces del grupo y sirve como un himno de fuerza y
resistencia, ofreciendo una luz de esperanza y un llamado a la unidad en respuesta al estado
del mundo actual.
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“‘Dios Bendiga’ es más que una simple colección de canciones; es una oración por la cultura.
Este álbum funciona como un recordatorio definitivo de que nuestra herencia no es una
tendencia, sino un legado divino y un futuro global. Estamos viviendo una era histórica para el
rap latino, y con este proyecto quisimos aportar un sonido que honra nuestra historia y
resiliencia. Dios Bendiga es nuestro regreso a casa: una conexión directa, en español, con las
raíces y con la gente que nos mantiene con los pies en la tierra.” – B-Real.
“Desde el primer día de grabación de este álbum, sucedió algo especial. Hacer un disco
completamente en español y simplemente confiar en nuestros instintos fue un desafío para
nosotros, pero nos demostramos a nosotros mismos que podemos estar a la altura de cualquier
situación. También queríamos retribuir y cumplir nuestra promesa con nuestros fans latinos.
Volver a conectarnos con nuestras raíces latinas siempre fue algo que quisimos hacer. Ahora
era el momento adecuado para hacerlo.” – Eric Bobo.
Acompañado de un nuevo sonido impactante y un mensaje esencial, Cypress Hill regresa a sus
raíces fundamentales como pilares de la comunidad latina y más allá, creando un manifiesto
sonoro que prioriza la conexión colectiva mientras impulsa a una nueva vanguardia de talento,
incluyendo a Coyote, originario de California, y al conmovedor Poe Leos.
El álbum se presenta como un punto de referencia cultural que conecta generaciones y
comunidades, en el que los miembros colaboran con algunos de los artistas más emocionantes
de la música latina actual de distintos géneros, como el mexicano Alemán y el argentino
Trueno, quienes reconocen que el arte y el impacto de Cypress Hill han influido en la formación
de sus propios sonidos y trayectorias. El primer sencillo del álbum ya ha recibido gran
reconocimiento por parte de medios como GQ México, Billboard Latin, Rolling Stone En
Español, COLORS, HYPEBEAST LATAM, VICE, Okayplayer y más.
Tres décadas después, Cypress Hill sigue siendo uno de los grupos de rap más influyentes de
todos los tiempos, con una música que trasciende generaciones, regiones e idiomas:
nominados al Grammy, con giras mundiales y sampleados por múltiples generaciones. El
regreso de los íconos de Los Ángeles no solo resulta oportuno, sino esencial.
Recientemente, el grupo concluyó una gira explosiva encabezando los festivales más grandes
de América Latina como parte de su muy esperado regreso. A lo largo de marzo, el grupo
ofreció presentaciones de gran intensidad en festivales muy queridos como Vive Latino en la
Ciudad de México, Lollapalooza en Brasil y Tecate Pa’l Norte en Monterrey, México, reuniendo
a las audiencias más grandes de cada noche
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