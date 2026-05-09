Festival Cordillera 2026: estas son las fechas oficiales para la nueva edición del evento

El Festival Cordillera es, sin lugar a dudas, uno de los eventos más importantes dentro de la escena musical en Bogotá y en Colombia como país. Este festival ha reunido por años a grandes bandas, quienes han deleitado a su público de forma inigualable.

Año tras año miles de fanáticos se reunen para celebrar sus raíces, y apoyar a la música que los ha puesto a vibrar desde el principio de sus vidas, al punto de marcar un antes y un después en su crecimiento.

En este 2026, por supuesto, no será la excepción, y justo así se ha demostrado luego de que se confirmaran las fechas oficiales para la edición de este evento en dicho año.

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En caso de que se haya perdido el anuncio, aquí les contamos cuales son, y cuanto falta para volver a celebrar lo mejor de la cordillera.

Anuncian las fechas oficiales para el Festival Cordillera 2026

Indudablemente, el Festival Cordillera ha dejado varios momentos inolvidables para la industria de la música en Colombia. Grandes ‘headliners’ han sorprendido al mundo y han demostrado un poderío que ha marcado la vida de muchos.

Este evento se ha convertido en tradición dentro de la cultura ‘festivalera’ en el país, por lo que año tras año los fanáticos esperan estos shows, y por supuesto, poder conocer a los líderes de cada cartel.

Para este 2026 aun no se conocen los artistas. Sin embargo, si se reveló que el festival empieza a calentar motores, ya que se dieron a conocer las fechas oficiales para el evento.

A través de un post en sus redes sociales, el Festival Cordillera confirmó que sus shows tendrán lugar los días 12 y 13 de septiembre, mes en el que se ha llevado a cabo este evento en los últimos años.

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Del mismo modo, dicha publicación también confirma que este año el evento volverá a tener lugar en el Parque Simón Bolívar de la ciudad de Bogotá.

Sin lugar a dudas, esta revelación ha generado una gran cantidad de emociones, y miles de personas han empezado a prepararse para lo que será una nueva reunión imperdible para los amantes de la música latina, a puro rock, ska, y muchos ritmos más que estremecerán la capital.