Expertos eligieron los 10 mejores solos en la historia del rock: Led Zeppelin, Pink Floyd y más

El rock es uno de los géneros más grandes y reconocidos en la historia de la música. Este estilo sonoro ha encantado a miles de personas, gracias a la energía y emoción que es capaz de transmitir a partir de ritmos inolvidables o letras inspiradoras.

Varios elementos de este género son capaces de producir una cantidad enorme de emoción encapsulada en canciones absolutamente inolvidables.

Uno de los aspectos que son capaces de generar mayor cantidad de adrenalina y pasión son los solos. Grandes guitarristas han eclipsado la escena de varias canciones, gracias a fragmentos absolutamente inolvidables.

Los 10 mejores solos en la historia del rock, según expertos

El rock cuenta con una cantidad enorme de solos legendarios. Varios éxitos han contado con la participación de guitarristas inolvidables que han marcado época con interpretaciones brillantes.

Canciones como ‘November Rain’, ‘Stairway to Heaven’ o más éxitos, demuestran la capacidad de estremecer a los fans con solos enormes.

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Gracias a la amplia trayectoria que posee el rock como género, es difícil escoger los mejores solos, sobre todo por lo subjetivo que puede resultar esto.

Sin embargo, recientemente los expertos de Rolling Stone se atrevieron a elegir los 10 mejores en toda la historia del rock.

De acuerdo con dicho listado, los mejores son los siguientes:

1- ‘Purple Rain’ – Prince

2- ‘Machine Gun’ – Jimi Hendrix

3- ‘Hotel California’ – The Eagles

4- ‘Comfortably Numb’ – Pink Floyd

5- ‘Eruption’ – Van Halen

6- ‘Johnny B. Goode’ – Chuck Berry

7- ‘Stairway to Heaven’ – Led Zeppelin

8- ‘Kid Charlemagne’ – Steely Dan

9- ‘Maggot Brain’ – Funkadelic

10- ‘While My Guitar Gently Weeps’ – The Beatles

El ganador de esta brillante comparación fue ‘Purple Rain’, uno de los éxitos más grandes de la historia del rock, y una de las obras más históricas de Prince, cuyo legado ha sido resaltado de forma incansable, tanto por fanáticos, como por colegas de este artista, quienes lo consideran una figura inspiracional.

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Sin lugar a dudas, cada una de estas canciones presentes en la lista resaltan gracias a contar con la participación de guitarristas totalmente talentosos.

Indudablemente, el rock no sería nada sin los solos, y una muestra notable de ello es el peso generacional de estas canciones dentro de un género legendario para la industria musical.