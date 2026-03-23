Revelan nombre de histórico bajista rechazado por Metallica tras muerte de Cliff Burton: esta fue la razón

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Esta agrupación ha brillado gracias a su catálogo, y por supuesto, la gran potencia con la que ha estremecido al mundo de la música en cada uno de sus rincones.

Varios músicos han sido parte de esta agrupación, lo que les ha permitido dejar una huella notable en la industria del metal a nivel internacional.

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Sin embargo, recientemente se reveló el nombre de un bajista que intentó formar parte de Metallica, pero la banda optó por rechazarlo, y aquí les contamos la razón.

El histórico bajista que audicionó con Metallica y fue rechazado

Nombres de la talla de Lars Ulrich, Dave Mustaine o Cliff Burton han sido parte de la trayectoria de Metallica. Cada uno de ellos ha generado un gran cariño en la fanaticada, aunque el último de la lista fue uno de los más emblemáticos.

Burton fue el bajista inicial en la trayectoria de Metallica. Por años Cliff le imprimió un estilo característico e inolvidable a la banda, hasta su fallecimiento en 1986.

El 27 de septiembre de dicho año, Metallica sufrió un accidente de tránsito cuando se dirigía a Dinamarca para un nuevo show, en el cual lamentablemente se dio el deceso de su bajista.

A pesar de esto, Metallica mantuvo su trayectoria en pie, y empezó a buscar un nuevo bajista, con un puesto que finalmente acabaría siendo ocupado por Jason Newsted.

Sin embargo, recientemente se reveló que hubo otro reconocido bajista que estuvo entre los audicionados, pero fue rechazado.

Se trató de Les Claypool, bajista de la banda Primus. Este es un grupo de metal-funk que tuvo reconocimiento destacado en la industria musical.

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En una reciente entrevista para The Guardian, Claypool confesó haber sido parte de estas audiciones, aunque no tuvo éxito en su intento de formar parte de la banda de San Francisco.

¿Por qué lo rechazaron?

Claypool confesó que la audición con Metallica fue compleja. Aunque no recuerda cuales canciones tocaron, destaca que no estaba acostumbrado a esa potencia.

Ante esto Claypool bromeó con improvisar con canciones de los Isley Brothers. Sin embargo, esto no causó gracia, y de hecho, ninguno en la sala se rió.

Claramente esta audición no salió bien, por lo que fue rechazado. Aun así, tanto Metallica como Les Claypool destacan con un nombre notable en el mundo del metal y la música.