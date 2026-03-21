Reconocido artista reveló que Metallica le debe una millonada por componer uno de sus clásicos ¿cuál es?

Metallica se sigue consolidando como la banda de metal más importante en todo el mundo, quienes no solo han hecho historia al llenar varios de los escenarios más grandes, sino también por tener las canciones con mayor número de reproducciones. De hecho, tienen varios clásicos que en repetidas oportunidades se han posicionado como los más escuchados en plataformas musicales.

Sin embargo, en los últimos días, un famoso artista reveló que la banda, al parecer, le debe plata por componer uno de los clásicos más populares. Al parecer, él, aunque no la hizo todo, sí habría ayudado a varios de los integrantes de la agrupación a poder hacer este éxito.

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Artista reclama dinero a Metallica por presuntamente inspirar una de sus canciones

Hace unos días, en medio de una entrevista en el podcast Heavy Stories, el guitarrista de Exodus, Gary Holt, reveló detalles de cómo es su relación con los integrantes de Metallica. Además, también recordó todo lo que ha sido su trayectoria en la industria musical, mencionando que en varios momentos sintió que su historia llegó a ser toda una inspiración para otros artistas.

Al parecer, Holt y Kirk Hammett eran muy cercanos; los dos hicieron parte de Exodus en 1983, cuando en medio de unos ensayos hicieron una nueva canción que titularon ‘Dying by his hand’. Los riffs y sonidos eran todos de Kirk, mientras que la letra, al parecer, era de Holt o al menos, él considera que fue gran inspiración.

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“El riff es de Kirk, la letra es mía… pero nunca me dieron el crédito, así que sí, eso te da una idea de cómo me siento; deberían pagarme por esa mier**”, aseguró el artista.

Aunque no se sabe si esta historia sería real, muchos sí recuerdan que justo para esa época, Kirk Hammett abandonó la banda para poder empezar a trabajar de lleno con Metallica. De hecho, en ese momento, habían despedido a Dave Mustaine, así que estaban buscando a un nuevo integrante para la agrupación.

“La canción inicialmente se titulaba ‘Dying by his hand’ y ellos cambiaron la frase por ‘Die by my hand’… Ya sabes, quiero decir, me corresponde algo de dinero, James. ¡Te enviaré mis datos bancarios! Será un cheque bien gordo. Pero esos riffs son de Kirk y él era más que bienvenido a quedárselos”, aseguró el cantante.