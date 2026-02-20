Revelan todo lo que vivió Bon Scott, vocalista de AC/DC antes de morir; tuvo una noche de “excesos”

AC/DC fue una de las bandas que logró cambiar la historia del rock en todo el mundo. Su origen se dio en noviembre de 1973 en Sidney, Australia, y desde entonces, sus canciones empezaron a sonar en múltiples países del mundo. Sus fundadores fueron Malcolm, Angus Young y Dave Evans, pero este último dejó la banda en 1974 y su reemplazo fue Bon Scott.

En ese momento, la banda estaba en la cima del éxito, cientos de personas querían verlos en vivo y sus canciones hicieron parte del Top 10 en las emisoras más importantes a nivel internacional. Sin embargo, en medio de un hecho que pocos entendieron en febrero de 1980, se dio a conocer que el cantante había muerto, en medio de lo que habría sido una noche llena de ‘excesos’.

Así lo dieron a conocer varias personas cercanas a los artistas, quienes los acompañaron durante años en sus giras y vivieron este éxito junto al vocalista. Ellos destacan que, sin duda, en ese momento ellos empezaron a vivir como si fueran todas unas estrellas de rock, sin pensar en el futuro.

¿De qué murió Bon Scott, vocalista de AC/DC?

Desde los años 70 y hasta los 90, muchos artistas se vieron afectados por todo lo relacionado con su vida de excesos, en donde los lujos, la fiesta y los shows eran todo lo que importaba. “Bebíamos como si no hubiera un mañana. Nos despertábamos para volver a beber”, aseguró en su momento Malcolm Young.

El 19 de febrero de 1980 se dio a conocer que el cantante Bon Scott había muerto a los 46 años, sorprendiendo a todos sus fans. Los hechos se presentaron en Londres, Inglaterra, en el club Music Machine de Camden, uno de los escenarios más importantes del rock, en donde no existían los horarios.

Estaba acompañado de Alistair Kinnear, quien a las tres de la mañana decidió llevar al artista de regreso a casa, pero vio que se había quedado dormido en el auto. Intentó bajarlo, pero no lo logró por el estado en el que se encontraba, por lo que decidió dejarlo allí hasta que se le pasaran los efectos del alcohol.

Con el paso de las horas, el vocalista seguía en el carro, pero ya no dormido, inconsciente. De inmediato lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde y había muerto a causa de una intoxicación etílica y asfixia con su vómito en medio de una noche llena de alcohol.

Pese a lo duro que fue esta perdida, ellos decidieron volver a unirse para hacer lo que más les gustaba, música. Así que con el paso de días hicieron audiciones, hasta encontrar la voz que hasta la actualidad, sigue cantando con los AC/DC.