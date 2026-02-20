Foo Fighters estrenó la primera canción de su nuevo álbum ‘Your Favorite Toy’; así suena

La reconocida banda de rock, Foo Fighters, anunció su gran regreso por todo lo alto; desde hace varios días venían hablando sobre todo lo nuevo que iban a tener en esta nueva temporada, en donde ya tienen a un nuevo baterista que quiere empezar su carrera con ellos.

Por eso, desde hace varios días se fue dando a conocer información sobre todo lo que sería el nuevo álbum de la banda, en donde tendrían varias cintas que querían sorprender a sus fans.

En esta oportunidad, los artistas decidieron dar a conocer su primera canción de presentación de lo que sería su nuevo lanzamiento. Por eso, con un sonido de guitarra y un ritmo totalmente diferente a lo que se venía escuchando, estrenaron el pasado jueves 19 de febrero ‘Your Favorite Toy’, que ya tiene miles de reproducciones en plataformas musicales.

Así suena ‘Your Favorite Toy’, la nueva canción de Foo Fighters

Sin duda, en esta oportunidad la agrupación demostró que tiene todo listo para empezar a trabajar en un sonido diferente a lo que se venía escuchando. Por eso, mostraron una canción que no solo da inicio a este nuevo álbum, sino también a lo que quiere empezar a hacer con los nuevos integrantes de la agrupación.

Según dio a conocer Grohl, en entrevista a un medio internacional, este nuevo lanzamiento solo es el reflejo de todo lo que serían las otras canciones de la banda.

“Your Favorite Toy fue realmente la llave que abrió el tono y la dirección energética del nuevo álbum. Dimos con ella tras experimentar durante más de un año con distintos sonidos y dinámicas. El día que tomó forma supe que teníamos que seguir su guía; fue la chispa que encendió el barril de la pólvora de canciones que grabamos para este disco”, mencionó.

Este sería el primer álbum de estudio con Ilan Rubin como el nuevo baterista de la banda, todo esto después de la muerte de Taylor Hawkins. Pero también contaron con la participación y apoyo de varios productores que ya han trabajado antes con ellos, lo que hace que los sonidos de la banda sigan siendo los mismos que los caracterizan desde hace varios años.

Por ahora, no se conocen detalles sobre cuándo sería el lanzamiento oficial de todo el álbum de ‘Your Favorite Toy’, pero se espera que sea antes de que termine el primer semestre del 2026.