Brian Johnson revela cuál es la canción de AC/DC con uno de los mejores riffs del rock

AC/DC es una de las bandas más influyentes y reconocidas del rock a nivel mundial. Formada en Australia en los años 70 por los hermanos Angus y Malcolm Young, el grupo construyó una carrera marcada por un sonido directo, riffs potentes y canciones que se convirtieron en himnos.

Temas como Highway to Hell, Thunderstruck, T.N.T. y Back in Black trascendieron generaciones y posicionaron a la banda como una referencia obligada del hard rock.

Le puede interesar: ¿Dónde sale más barato ver a AC/DC desde Colombia? Vuelos en menos de millón y medio

Dentro de esa historia ocupa un lugar central Brian Johnson, quien se sumó al grupo en 1980 tras la muerte de Bon Scott. Su llegada coincidió con uno de los momentos más importantes de AC/DC: el lanzamiento de Back in Black, un disco que no solo fue un éxito comercial, sino que también definió una nueva etapa para la banda.

Desde entonces, Johnson se convirtió en la voz de clásicos que siguen sonando en estadios, radios y escenarios de todo el mundo.

La canción que mejor identifica a AC/DC, según Brian Johnson

En distintas entrevistas, Brian Johnson se refirió a una canción en particular que, para él, representa de manera clara la esencia de AC/DC y cuenta con uno de los mejores riffs del rock. Se trata de You Shook Me All Night Long, uno de los temas más conocidos del álbum Back in Black.

“Los muchachos tenían un título. Malcolm y Angus dijeron: ‘Escucha, tenemos esta canción. Se llama ‘Shook Me All Night Long’. Así es como queremos que se llame. Y si oyes los acordes, el estribillo simplemente encaja en su lugar, así que no puedo reclamar ningún crédito por eso. Fue tan rápido como tenía que ser, que fue esa noche. Fue algo que surgió en su momento, y sigo pensando que es uno de los mejores riffs de rock and roll que escuché en mi vida”, expresó Brian.

Mire también: Las 2 canciones de AC/DC más difíciles de tocar, según Brian Johnson: “todos lo hacen mal”

Johnson también destacó el ritmo del tema y la forma en que atrapa al oyente desde el primer momento. Para él, no solo fue la primera canción que escribió junto a la banda, sino también una de las más importantes de su carrera. Años después de su lanzamiento, sigue disfrutando interpretarla en vivo y considera que podría estar entre las mejores canciones de rock de la historia.

Con el paso del tiempo, You Shook Me All Night Long se consolidó como uno de los temas más representativos de AC/DC, una canción que resume su estilo, su energía y el sonido que los llevó a convertirse en leyenda.