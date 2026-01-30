Revelan primeras fotos de los nuevos Beatles: Así lucen los actores del ‘biopic’ de 2027

Los Beatles son, sin dudas, una de las bandas más grandes en la historia de la música. Esta agrupación ha enamorado a miles de fanáticos por décadas, gracias a una cantidad enorme de éxitos, y un legado dentro del género que sigue más que vigente.

Gracias a su fama, varios fanáticos se han atrevido a llevar a cabo varios homenajes a esta banda, incluso muchos años después de su retiro. De hecho, pronto saldrá uno de los más esperados, como lo son 4 ‘biopic’ especiales de los miembros de esta agrupación.

Esta producción de Sam Mendes se convirtió en tendencia, luego de que se revelaran las primeras fotografías de como lucen los actores que personificarán a estos músicos.

Así lucen los nuevos ‘Beatles’

Desde el anuncio de ‘The Beatles: A Four-Film Cinematic Event’, la emoción de los fanáticos ha sido total. Estas 4 producciones se enfocarán en cada uno de los músicos que marcaron historia con la banda de Liverpool.

Miles de fans han mostrado gran expectativa por esta producción, sobre todo luego del anuncio del ‘cast’. Estos músicos serán interpretados por: Paul Mescal (Paul McCartney), Joseph Quinn (George Harrison), Harris Dickinson (John Lennon) y Barry Keoghan (Ringo Starr).

Durante el pasado 29 de enero, cada uno de estos actores se convirtió en noticia, luego de que se revelaran las primeras fotografías de como lucen personificando a los músicos.

Para esto, se llevó a cabo una colaboración con el Liverpool Institute of Performing Arts. En este lugar se esparcieron 4 ‘photocards’, donde se podía ver la imagen de estos actores.

Los estudiantes lograron cazar cada una de estas fotografías, y las mismas se empezaron a divulgar a través de redes sociales.

Estas fotografías sorprendieron a sus fanáticos, pero incluso generaron mayor emoción, sobre todo por el gran parecido entre estos actores y los históricos músicos de Liverpool.

Frente a esto, la emoción es total, y la expectativa por esta producción crece de manera destacada a nivel mundial.

¿Cuándo serán lanzadas estas ‘biopic’?

En caso de que sea un fanático apasionado de los Beatles o el rock, y desee ver estas películas, les contamos que su fecha de lanzamiento está pautada para ser de manera simultánea en abril de 2028.

Para dicha fecha, miles de amantes de la banda podrán ver estos ‘biopic’ en salas de cine.