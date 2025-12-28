The Beatles se lograron consolidar como una de las bandas más icónicas en la historia de la música. Conformado por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, el cuarteto de Liverpool redefinió el rock y la cultura popular en la década de 1960.

Desde sus primeros días en The Cavern Club hasta su época de experimentación en estudios de grabación, The Beatles lograron una evolución constante en su sonido, abordando desde el rock and roll clásico hasta innovaciones psicodélicas y grandes composiciones. Con álbumes icónicos como ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, ‘Abbey Road’ y ‘The White Album’, la banda estableció nuevos estándares en la producción y creatividad musical.

Le puede interesar: ¿Qué traduce ‘The Beatles’? Esta es la verdad detrás del nombre de la histórica banda de rock

Pese a la gran importancia que han tenido Los Beatles en la escena musical y su influencia en el rock, no todas las canciones de esta banda han sido exitosas ni tampoco han alcanzado la popularidad que otros sencillos sí han obtenido.

Al respecto, la revista Rolling Stone reveló cuál es la canción menos popular de Los Beatles. Para ello, se basó en los datos oficiales de plataformas de streaming como Spotify para dar con el sencillo que tienen menos reproducciones.

¿Cuál es la canción menos popular de The Beatles?

Según un análisis de la revista Rolling Stone, basado en datos oficiales de reproducciones en plataformas de streaming como Spotify, la canción menos popular de The Beatles es ‘Little Child’. Este tema, incluido en el álbum With The Beatles (1963), cuenta con solo 6.119.345 reproducciones, una cifra considerablemente baja en comparación con sus éxitos más grandes.

A pesar de formar parte del repertorio del grupo, ‘Little Child’ no tuvo la misma trascendencia que otros temas de la época. Su estructura sencilla y su papel como una canción de “relleno” en el álbum podría explicar su falta de popularidad.

Mire también: Todos los personajes que salen en la tapa de ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ de Los Beatles

En contraste, la canción más escuchada de The Beatles en Spotify es ‘Here Comes The Sun’, que ha superado los mil millones de reproducciones. Esta canción, compuesta por George Harrison e incluida en Abbey Road (1969), se ha convertido en una de las favoritas del público gracias a su melódica estructura y su mensaje esperanzador.

En YouTube, la diferencia también es grande. Mientras que ‘Little Child’ tiene aproximadamente 2.4 millones de vistas, ‘Here Comes The Sun’ acumula más de 35 millones. Estos datos reflejan cómo algunas canciones de The Beatles lograron conquistar a generaciones enteras, mientras que otras quedaron en el olvido, a pesar de formar parte de la misma historia musical.