La canción que The Beatles prefirieron regalar a otro artista porque “no podían cantarla”

Durante los años sesenta, The Beatles se convirtieron en una de las bandas más importantes de la historia. Formados por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, lograron un éxito mundial con canciones como Hey Jude, Let It Be o Yesterday. Sus discos marcaron una época y siguen siendo referencia para muchas generaciones.

Sin embargo, no todas las canciones que escribieron terminaron gustándoles. A veces, el grupo grababa temas que luego decidía no publicar. Uno de esos casos fue una canción que, según ellos mismos, “no podían cantar bien”, y que finalmente decidieron regalar a otro artista.

“That Means a Lot”: la canción que no convenció a los Beatles

La canción se llama “That Means a Lot” y fue escrita por Paul McCartney y John Lennon en 1965. En un principio, el tema iba a aparecer en la película Help!, pero después de varios intentos en el estudio, los Beatles no quedaron conformes con el resultado.

“El tema es una balada que Paul y yo escribimos para la película, pero descubrimos que simplemente no podíamos cantarla. Pensamos que era mejor dárselo a alguien que pudiera hacerlo bien”, explicó Lennon.

El grupo decidió entregársela al cantante estadounidense P.J. Proby, quien la grabó y lanzó en 1965. Su versión tuvo un éxito moderado, pero ayudó a Proby a ganar algo de reconocimiento.

“Normalmente intentaba dejar atrás estos temas y no darlos a conocer, pero había mucha presión de la gente que decía: ‘¿Tienes algo?’. Yo decía: ‘Sí, pero realmente no quieres escucharlo’. Aun así, PJ Proby, un amigo nuestro que conocimos durante el programa de televisión de Jack Good, quiso grabarlo, así que se lo di. Tuvo un pequeño éxito”, dijo Paul McCartney.

Aunque los Beatles también grabaron su propia versión, nunca la publicaron en ese momento porque no les gustó el resultado. La grabación se mantuvo guardada hasta 1996, cuando fue incluida en el álbum Anthology 2.