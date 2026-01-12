¿Cuándo se estrena ‘Marty Supreme’ en Colombia? Una de las favoritas al Óscar por mejor actor

El 2026 empezó de la mejor manera para la industria del cine, por lo que ya hay varias películas que se posicionan entre las mejores y con oportunidad de quedarse con un premio Óscar. Una de ellas es Marty Supreme, la película que protagoniza Timothée Chalamet y que brilló en los premios Globos de Oro.

Durante la noche del pasado domingo 11 de enero del 2026, Timothée Chalamet logró brillar, pues estaba nominado en cuatro categorías que no eran nada fáciles, pues compartía con múltiples famosos de la pantalla grande. Sin embargo, el artista se quedó con el premio al Mejor actor principal en una película de comedia y musical, un galardón que se le había escapado en días anteriores.

¿Cuándo se estrena ‘Marty Supreme’ en Colombia?

Esta película cuenta todo lo que tiene que vivir un hombre de 23 años que trabaja como vendedor de zapatos. Pese a eso, su gran sueño es poder llegar a ser el mejor jugador de tenis de mesa en el mundo, algo que ve un poco lejos, teniendo en cuenta todo lo que debe pasar y los recursos económicos que tiene.

Pese a eso, después de varios intentos, cambia y deja de ser esa persona narcisista y carismática que con mucho esfuerzo logra un puesto en la industria deportiva. Por lo que en este camino, se ve envuelto en momentos complejos, donde tiene que pasar sobre muchas cosas para poder alcanzar su sueño.

La película está ambientada en Nueva York en el año 1952 y está inspirada en la vida del jugador norteamericano Marty Reisman, con un guion de Josh Safdie y Ronald Bronstein, quien le dio un toque creativo para poder tener una mejor historia.

Según se dio a conocer en los últimos días, la película tendrá su estreno oficial en Colombia el próximo jueves 22 de enero del 2026, mientras que en Estados Unidos las personas ya pudieron verla, pues llegó a la pantalla chica el pasado jueves 25 de diciembre del 2025.

Por ahora, la película únicamente va a estar disponible en cine, pero se espera que en los próximos meses se pueda encontrar en plataformas de streaming.