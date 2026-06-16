Revelan nuevo tráiler de ‘Shrek 5’: animación y doblaje vuelven a recibir duras críticas

‘Shrek 5’ es, sin lugar a dudas, una de las películas más esperadas de los próximos años. El icónico ogro verde volverá a la gran pantalla, esta vez con la ambición de dar una nueva vida a la saga que parecía haber llegado a su fin en 2010.

Para esto, Dreamworks ha presentado una imágen nueva para Shrek, acompañado de una trama que incluirá a los protagonistas icónicos que marcaron esta saga desde sus inicios.

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En este 16 de junio se reveló un nuevo tráiler de esta película, en la que se mostraron nuevos detalles de la animación, e incluso del doblaje a español latino, aunque las críticas estuvieron a la orden del día.

Nuevo tráiler de ‘Shrek 5’

Sin lugar a dudas, ‘Shrek 5’ ha generado una cantidad de revuelo en el último tiempo. Esta película promete volver a generar la emoción que ha acostumbrado al icónico ogro verde.

Claramente para ello también se incluirá a ‘Burro’, en una fórmula que parece ser infalible. Sin embargo, esta producción ha generado gran cantidad de polémica con sus adelantos.

La nueva animación de ‘Shrek’ no le ha encantado a muchos, y de hecho, las posibles tramas de esta película generan dudas, sobre todo por lo que parecía ser una saga que había cerrado de forma adecuada.

Estas criticas volvieron a ser notables este 16 de junio, luego de que se presentara un nuevo adelanto de esta película. La imágen de ‘Shrek’ volvió a generar dudas en este tráiler.

¡Ya viene! ¡Una nueva aventura! Disfruta Shrek 5, 2027, solo en cines. #Shrek5 pic.twitter.com/7ygDb0w0tr — Universal Pictures México (@UniversalMX) June 16, 2026

Otro apartado que generó debate luego de este tráiler es el doblaje a español latino de ‘Shrek 5’. El adelanto volvió a mostrar al icónico Eugenio Derbez en el papel de ‘Burro’.

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No obstante, la voz de Shrek cambia por completo. Luego de 5 películas en las que fue interpretado por Alfonso Obregón cambiará en su sonido.

Varios fanáticos aseguran que esta película puede salir mal. Esto sobre todo en un afán de dar nueva vida a una saga que ya parecía haber llegado a su fin.

¿Cuándo saldrá la nueva película?

En caso de que desee disfrutar de la quinta película de ‘Shrek’, les contamos que esta producción está pautado para ser lanzado el próximo 30 de junio de 2027.