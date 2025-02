Revelan primer vistazo de ‘Shrek 5’ con rediseño de sus protagonistas ¿Cuándo se estrena?

La espera termino para los fanáticos de ‘Shrek’. DreamWorks Animation soprendió al mundo con el lanzamiento del primer tráiler de ‘Shrek 5’, la nueva entrega de la icónica franquicia animada. Desde su estreno en 2001, la película se ha consolidado como una de las sagas más queridas del cine animado, con tres secuelas y dos spin-offs centrados en el tierno ‘Gato con Botas’.

Este jueves 27 de febrero, la productora reveló el primer adelanto de la película. La historia continuará con las aventuras de ‘Shrek’, ‘Burro’ y ‘Fiona’, y además, se suma un nuevo personaje interpretado por Zendaya.

Uno de los aspectos más comentados tras el estreno del tráiler tiene que ver con el rediseño de los personajes. ‘Shrek’, ‘Fiona’ y ‘Burro’ lucen un aspecto renovado con detalles más realistas y expresivos, adaptados a los avances tecnológicos actuales. Sin embargo, algunos fanáticos han criticado esta nueva apariencia de los protagonistas.

El primer vistazo de la quinta entrega de la película reveló una gran sorpresa: la participación de Zendaya. La actriz prestará su voz a ‘Felicia’, la hija adolescente de ‘Shrek’ y ‘Fiona’.

El adelanto inicia con el famoso ogro y ‘Burro’ frente al ‘Espejo Mágico’, preguntándole quién es el más hermoso de todos. Sorprendentemente, el espejo responde que el ogro. Luego, se suceden diversas escenas cómicas del protagonista.

En otra escena, aparecen ‘Fiona’ y ‘Felicia’ mirando con asombro y desagrado unas particulares fotografías de ‘Shrek’. Al preguntar quién las editó, ‘Pinocho’ aparece asegurando que no fue él, aunque su nariz crece de inmediato.

El tráiler termina con la emblemática canción ‘All Star’ de Smash Mouth, un himno que los fans de la saga reconocen al instante.

Far, Far Away’s finest are coming. pic.twitter.com/7qn8FNIBT6

— Shrek (@Shrek) February 27, 2025