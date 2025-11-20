Llega el ‘Black Friday’ a PlayStation: estos son los juegos que tendrán GRANDES descuentos en su precio

PlayStation se prepara para una de las festividades más importantes del año. El ‘Black Friday’ está cada vez más cerca, y miles de personas aprovecharán esta fecha destacada para realizar compras importantes en todos los sectores.

El mundo del ‘gaming’ no será la excepción, y de hecho, varias franquicias preparan sus descuentos en videojuegos o incluso consolas.

Una de ellas es justamente PlayStation, y por ello, aquí les contamos algunos de los videojuegos que podrá disfrutar con descuento.

Los descuentos en PlayStation por el ‘Black Friday’

Año tras año miles de personas aprovechan el ‘Black Friday’ para llevar a cabo sus compras. Alrededor de todo el mundo, varios productos presentan descuentos imperdibles que le permiten estrenar celular, consola, o más elementos especiales.

Los ‘gamers’ son parte de esto, y de hecho, muchos ‘gamers’ han aprovechado año tras año esta ocasión para comprar videojuegos que han querido probar durante todo el año.

Conscientes de esto, desde PlayStation revelan constantemente grandes descuentos, en materia de videojuegos, consolas y más accesorios.

En el 2025 también volverá a ocurrir, y de hecho, esta promoción dará inicio desde el 21 de noviembre para los usuarios de PlayStation.

Esta franquicia promete descuentos de hasta el 75% en varios de sus videojuegos. Por el momento, la lista no se ha revelado de manera completa, pero, algunos de los títulos que tendrán rebaja en su precio son:

– Astro Bot

– God of War: Ragnarok

– Marvel’s Spider-Man 2

– Uncharted: Colección Legado de Ladrones

– The Last of Us Part II

Estos son solo algunos y la lista completa podrá ser descubierta desde la fecha mencionada en el sitio web oficial de esta franquicia. Sin embargo, también habrán rebajas en PlayStations, controles, auriculares y más.

Videojuegos gratis en PS Plus

Del mismo modo, les recordamos que puede disfrutar de varios videojuegos de manera gratuita tanto para su PlayStation 4, como también en su PlayStation 5, siempre y cuando cuente con una suscripción a PlayStation Plus, la famosa suscripción de esta importante marca del mundo del ‘gaming’.

Algunos de ellos son:

– Stray

– EA Sports WRC 24

– Totally Accurate Battle Simulator

– Grand Theft Auto V

– The Talos Principle 2

– Moto GP 25

– Tomb Raider: Anniversary

Los precios para esta suscripción mensuales son los siguientes:

– Essential – 7,99 dólares

– Extra – 11,99 dólares

– Deluxe – 13,99 dólares