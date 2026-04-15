Revelan la sanción de Rodrigo Contreras tras expulsión ante Santa Fe: tendrá dolorosa multa

Rodrigo Contreras ha sido uno de los grandes protagonistas del fútbol colombiano en este semestre. El delantero ha sido una parte clave de la temporada de Millonarios, gracias a tantos brillantes que han dado victorias al ‘embajador’.

Gracias a sus actuaciones, Millonarios ha logrado mantenerse en la lucha por la entrada a los 8 primeros de la Liga BetPlay 2026-I.

Aun así, la última presentación de Rodrigo Contreras con el equipo de la capital fue bastante compleja, ya que el argentino tuvo que luchar ante Independiente Santa Fe en el ‘clásico’ de Bogotá.

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El partido generó gran frustración para el ariete, al punto de ser expulsado sobre el ocaso del encuentro. El pasado martes se reveló la dura sanción que deberá enfrentar Rodrigo Contreras, y aquí se la contamos al detalle.

La expulsión de Rodrigo Contreras frente a Santa Fe

Sin lugar a dudas, el clásico de Bogotá del pasado 12 de abril dejó grandes emociones en el fútbol colombiano. Millonarios se midió a Santa Fe, en un encuentro que presentaba a ambos con la necesidad de ganar.

A pesar de esto, ninguno de los dos consiguió la victoria, con un resultado final que se definió por 1-1. Este partido a su vez dejó gran polémica y varios desmanes entre algunos de los futbolistas.

Uno de ellos fue Rodrigo Contreras, quien acabó expulsado en la segunda parte. En medio del partido, el argentino protagonizó una disputa con Victor Moreno, lo que le costó la expulsión.

Luego de esto, Contreras se mantuvo en cancha por varios minutos, en discusión con sus rivales, y con el árbitro del encuentro.

Esta tarjeta roja le costó una importante sanción deportiva, y también una multa deportiva importante. La Dimayor revela que Contreras tendrá que someterse a una ausencia de 2 partidos.

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Del mismo modo, el argentino también tendrá una multa de 758.000 pesos colombianos como castigo por la tarjeta roja recibida.

¿Cuándo será su regreso?

Luego de este castigo, Contreras tendrá que ausentarse por algunos partidos en el campeonato colombiano. El ‘Tucu’ podrá disputar su cotejo por Copa Sudamericana frente a Boston River.

No obstante, el argentino se perderá los partidos frente a América de Cali y Deportes Tolima, con un regreso ante Alianza en la última fecha del todos contra todos.