Agéndese con los conciertazos de rock del segundo semestre este 2026: Lista completa Bogotá y Medellín

El rock vuelve en este segundo semestre del año a Bogotá y Medellín, con la ambición de estremecer a miles de fanáticos de la música en el país. Luego de una primera mitad del año llena de éxitos, los shows estarán por todo lo alto una vez más.
Grandes agrupaciones como Iron Maiden o The Strokes llegarán al país, en shows imperdibles. Miles de fanáticos podrán disfrutar de sus éxitos favoritos, desde ‘venues’ enormes.
Más noticias: Iron Maiden sorprende a su público al tocar canción por primera vez en casi 40 años: es un gran éxito
Si usted no quiere perderse ni un solo detalle de estos shows, aquí les tenemos la agenda completa de la segunda mitad de 2026 para Bogotá y Medellín.
Conciertazos de rock del segundo semestre este 2026 para Bogotá y Medellín
Sin lugar a dudas, Bogotá y Medellín han sido testigos de shows imperdibles a nivel mundial. Grandes bandas han pisado estas ciudades, y han demostrado su poder, y el cariño de su público.
Más noticias: Iron Maiden anuncia su gran regreso a Colombia: esta es la fecha, lugar y boletería
Para que empiece a agendarse desde ya, aquí les tenemos la agenda completa mes a mes.
Julio:
- The Mills: 8 de julio | Movistar Arena
- Under the Blade Fest: 10 de julio | Bogotá
- Pestilence: 14 de julio | Capital Live Concerts
- Fear Factory: 18 de julio | Ace of Spades
- Riot V: 25 de julio | Ace of Spades Club
- Premonition Fest IV: 31 de julio | Capital Live Concerts
Agosto:
- Askariz + Arzen + Introspección: 8 de agosto | Ace of Spades
- Swallow the Sun: 16 de agosto | Ace of Spades
- Cuarteto de Nos: 20 de agosto | Rodeo City Hall (Medellín)
- Memphis May Fire + Blessthefall: 21 de agosto | Ace of Spades
- Pentagram: 22 de agosto | Ace of Spades
Septiembre:
- Helloween: 5 de septiembre | Movistar Arena
- Bloodbath + Nervo Chaos: 6 de septiembre | Capital Live Concerts
- Lifelover: 18 de septiembre | Relevent Music Hall
- Black Metal Night: 19 de septiembre | Ace of Spades
- Jamiroquai: 19 de septiembre | Coliseo MedPlus
- Caifanes: 19 de septiembre | City Hall El Rodeo (Medellín)
- Old Man’s Child: 20 de septiembre | Royal Center
- Robbie Williams: 20 de septiembre | Movistar Arena
- Sonata Arctica: 22 de septiembre | Ace of Spades
Octubre:
- Cuarteto de Nos: 4 de octubre | Movistar Arena
- Festival Rock al Parque: 10, 11 y 12 de octubre | Parque Metropolitano Simón Bolívar
- Iron Maiden: 11 de octubre | Vive Claro Distrito Cultural
- Dethklok: 22 de octubre | Auditorio C.E.G.
- United for Thrash Fest: 24 de octubre | Lourdes Music Hall
- Hombres G: 24 de octubre | Movistar Arena
- Benediction: 25 de octubre | Ace of Spades
- Enrique Bunbury: 29 de octubre | Movistar Arena
- Aterciopelados: 30 de octubre | Movistar Arena
Noviembre:
- Def Leppard: 2 de noviembre | Movistar Arena
- Rock Fest 2026: 8 de noviembre | Movistar Arena
- Opeth: 8 de noviembre | Royal Center
- Los Auténticos Decadentes + Los Caligaris: 14 de noviembre | Movistar Arena
- Gorillaz: 17 de noviembre | Coliseo MedPlus
- Opera IX + Nocturnal Depression: 19 de noviembre | Capital Live Concerts
- Militarie Gun: 26 de noviembre | La Sucursal
- Dying Fetus: 26 de noviembre | Ace of Spades
- Metal Lemmy Fest 2026: 27 de noviembre | Chamorro City Hall
- La Pestilencia: 28 de noviembre | Coliseo MedPlus
Diciembre:
- The Strokes: 2 de diciembre | Coliseo MedPlus
- Slayer + Kreator: 5 de diciembre | Vive Claro Distrito Cultural
- Ellende + Thyrfing: 13 de diciembre | Ace of Spades