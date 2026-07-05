Agéndese con los conciertazos de rock del segundo semestre este 2026: Lista completa Bogotá y Medellín

El rock vuelve en este segundo semestre del año a Bogotá y Medellín, con la ambición de estremecer a miles de fanáticos de la música en el país. Luego de una primera mitad del año llena de éxitos, los shows estarán por todo lo alto una vez más.

Grandes agrupaciones como Iron Maiden o The Strokes llegarán al país, en shows imperdibles. Miles de fanáticos podrán disfrutar de sus éxitos favoritos, desde ‘venues’ enormes.

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Si usted no quiere perderse ni un solo detalle de estos shows, aquí les tenemos la agenda completa de la segunda mitad de 2026 para Bogotá y Medellín.

Conciertazos de rock del segundo semestre este 2026 para Bogotá y Medellín

Sin lugar a dudas, Bogotá y Medellín han sido testigos de shows imperdibles a nivel mundial. Grandes bandas han pisado estas ciudades, y han demostrado su poder, y el cariño de su público.

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Para que empiece a agendarse desde ya, aquí les tenemos la agenda completa mes a mes.

Julio:

The Mills: 8 de julio | Movistar Arena

Under the Blade Fest: 10 de julio | Bogotá

Pestilence: 14 de julio | Capital Live Concerts

Fear Factory: 18 de julio | Ace of Spades

Riot V: 25 de julio | Ace of Spades Club

Premonition Fest IV: 31 de julio | Capital Live Concerts

Agosto:

Askariz + Arzen + Introspección: 8 de agosto | Ace of Spades

Swallow the Sun: 16 de agosto | Ace of Spades

Cuarteto de Nos: 20 de agosto | Rodeo City Hall (Medellín)

Memphis May Fire + Blessthefall: 21 de agosto | Ace of Spades

Pentagram: 22 de agosto | Ace of Spades

Septiembre:

Helloween: 5 de septiembre | Movistar Arena

Bloodbath + Nervo Chaos: 6 de septiembre | Capital Live Concerts

Lifelover: 18 de septiembre | Relevent Music Hall

Black Metal Night: 19 de septiembre | Ace of Spades

Jamiroquai: 19 de septiembre | Coliseo MedPlus

Caifanes: 19 de septiembre | City Hall El Rodeo (Medellín)

Old Man’s Child: 20 de septiembre | Royal Center

Robbie Williams: 20 de septiembre | Movistar Arena

Sonata Arctica: 22 de septiembre | Ace of Spades

Octubre:

Cuarteto de Nos: 4 de octubre | Movistar Arena

Festival Rock al Parque: 10, 11 y 12 de octubre | Parque Metropolitano Simón Bolívar

Iron Maiden: 11 de octubre | Vive Claro Distrito Cultural

Dethklok: 22 de octubre | Auditorio C.E.G.

United for Thrash Fest: 24 de octubre | Lourdes Music Hall

Hombres G: 24 de octubre | Movistar Arena

Benediction: 25 de octubre | Ace of Spades

Enrique Bunbury: 29 de octubre | Movistar Arena

Aterciopelados: 30 de octubre | Movistar Arena

Noviembre:

Def Leppard: 2 de noviembre | Movistar Arena

Rock Fest 2026: 8 de noviembre | Movistar Arena

Opeth: 8 de noviembre | Royal Center

Los Auténticos Decadentes + Los Caligaris: 14 de noviembre | Movistar Arena

Gorillaz: 17 de noviembre | Coliseo MedPlus

Opera IX + Nocturnal Depression: 19 de noviembre | Capital Live Concerts

Militarie Gun: 26 de noviembre | La Sucursal

Dying Fetus: 26 de noviembre | Ace of Spades

Metal Lemmy Fest 2026: 27 de noviembre | Chamorro City Hall

La Pestilencia: 28 de noviembre | Coliseo MedPlus

Diciembre: