¿Cómo reservar GTA 6 en PlayStation? Hay beneficios para quienes compren antes del lanzamiento

GTA 6 es, por supuesto, uno de los videojuegos más esperados de este 2026. Este título tendrá una cantidad enorme de emoción para los ‘gamers’ quienes han manejado una expectativa enorme hacia este entrega.

Este título promete grandes innovaciones, y el guión irreverente y fuera de lugar que ha caracterizado a la saga desde inicios de siglo.

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Parte de la emoción hacia esta entrega quedó demostrada el pasado 25 de junio, fecha en la que se reveló la reserva de este título. Si aun no ha reservado el suyo, pero quiere descargar este título de forma anticipada, aun puede hacerlo, y aquí les contamos como.

¿Cómo reservar el GTA 6 en PlayStation?

Por ahora, el lanzamiento de GTA 6 se llevará a cabo en PlayStation y Xbox Series X|S. Este título, de manera puntual, aun no llegará a PC, aunque lo hará en los próximos años.

De forma particular, en este caso nos centraremos en el caso de PlayStation, para que usted como usuario de su consola pueda asegurar el acceso a este título.

La reserva de GTA 6 es fácilmente accesible a través de su propia consola o la página web de PlayStation. En caso de que usted tenga su consola, lo único que debe hacer es dirigirse al apartado de PS Store, y luego buscar ‘GTA 6’.

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Allí la propia consola le mostrará el juego, y le dará la opción de reservarlo, por lo que lo único que deberá hacer es poner su método de pago y recibir el título.

El procedimiento es igual en la página web oficial de PlayStation, aunque, esta es accesible a través de celulares o su PC.

Cabe recordar que este título saldrá el 19 de noviembre. No obstante, la reserva le permitirá descargarlo antes, junto a estos beneficios:

Vehículo clásico: El sedán Vapid Stanier de 1955.

Propiedad exclusiva: Garaje personal Shorecourt en Ocean Beach.

Armamento mejorado

Acceso anticipado a un sistema seguro de contrabando

Cosméticos de Tommy Vercetti

Ropa retro

Personalización estética

Un mes gratuito de suscripción a GTA+

Opción de pre-descarga del juego completo el 12 de noviembre de 2026

Es necesario recalcar que con esta descarga no podrá abrir el juego hasta el día 19, pero si podrá tenerlo listo para el momento de la salida.