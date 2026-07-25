Ibagué Ciudad Rock cumple 25 años: ¿cuándo? Hay inscripciones para bandas de rock

Ibagué Ciudad Rock, uno de los festivales internacionales más grandes de la música en el país se prepara para su edición número 25. Este evento volverá para reunir en Tolima a grandes sonidos estridentes para sus fanáticos.

Tal y como ha sucedido en los últimos años, el cartel de este evento promete ‘pogos’ pero, también una nueva sección del festival destinada a la electrónica y los amantes de este tipo de ritmos.

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Si no se quiere perder lo que será este evento, aquí les contamos cuando y dónde sucederá, además de como podrá inscribir a su banda para participar en este festival.

¿Cuándo es el Ibagué Ciudad Rock?

Sin lugar a dudas, Colombia se ha llenado de festivales y eventos imperdibles a nivel musical en los últimos años. El país ha recibido a grandes nombres gracias a escenas totalmente brillantes.

Uno de estos shows ha sido, sin lugar a dudas, el Ibagué Ciudad Rock, un evento que en varias ocasiones ha presentado bandas con ‘riffs’ y solos de gran poderío.

En este 2026 se dará la edición número 25 de este festival con grandes atractivos que prometen estremecer a los amantes del rock.

El show tendrá lugar entre el 23 y 24 de octubre, pero los preparativos se están dando desde este momento. De hecho, el próximo 26 de julio vencerá la ventana para inscribir a su banda.

En caso de que esté interesado de que su proyecto participe en este evento, deberá enviar un video de la agrupación al formulario presente en la biografía de las redes sociales del festival.

Esta instancia también está abierta para DJs que quieran ser parte del espacio de electrónica para este festival.

Luego de esta fase habrá audiciones presenciales, donde podrá demostrar todo el talento y potencial para ser parte del Ibagué Ciudad Rock.

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Aquellos que sean seleccionados podrán mostrar su material frente a la gran audiencia de este festival, y además contará con un estímulo de 2 millones de pesos.

Sin lugar a dudas, este evento se vivirá por todo lo alto, y lo hará con los sonidos que han marcado a miles de fanáticos en Ibagué y el resto del mundo.