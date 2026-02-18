Revelan el diagnóstico de Contreras y Falcao en Millonarios ¿Cuántos días van a estar fuera?

El pasado sábado 14 de febrero, Millonarios tuvo un partido importante contra Llaneros, en donde afortunadamente logró sumar tres puntos. Sin embargo, en medio del partido, dos jugadores salieron antes de tiempo por posible lesión, algo que prendió las alarmas en el cuerpo médico del equipo.

Uno de ellos fue Falcao García, quien antes de terminar el primer tiempo sintió un pequeño “tirón” en su pierna, lo que hizo que no pudiera continuar y él voluntariamente pidiera su salida del juego al cuerpo técnico. De inmediato lo atendieron, lo revisaron, pero él decidió quedarse por fuera del partido con el fin de no afectar a sus compañeros, ni su estado de salud, al complicar su lesión.

Seguir leyendo: Este es el tiempo que podría estar de baja Radamel Falcao: ¿Cuántos partidos se pierde?

Minutos más tarde, lo mismo pasó con Contreras, el goleador del 2026 en el cuadro embajador. Según dio a conocer el deportista, sintió una pequeña incomodidad que manifestó a los médicos, pidiendo su salida de inmediato del campo de juego con el fin de recibir atención.

¿Cuánto tiempo van a estar por fuera Falcao y Contreras de Millonarios?

El pasado martes 17 de febrero del 2026 se dieron a conocer los resultados de los exámenes que se les realizaron a Radamel Falcao y a Contreras. Por fortuna, los resultados fueron positivos, lo que quiere decir que los deportistas sí van a pasar unos días fuera de las canchas, pero no será el tiempo que muchos creían, sino que en unos días podrían estar listos.

Según reveló Cesar Augusto Londoño, periodista deportivo de Caracol Radio, por un lado, la lesión de Falcao es un leve problema en el isquiotibial derecho que le va a dar ocho días de incapacidad. Sin embargo, en este tiempo va a tener acompañamiento de fisioterapia y el sábado ya va a empezar a practicar con el equipo.

Seguir leyendo: Falcao en versión “flacao”: la escultura homenaje en Santa Marta que provoca risas

En el caso de Rodrigo Contreras, se trata de una lesión contractual muscular en el isquiotibial que le va a dar ocho días de incapacidad con acompañamiento médico. Los dos vuelven a los entrenamientos el próximo sábado, pero aún no serían titulares en Millonarios.

Parte médico de Millonarios, resultados de las resonancias magnéticas: ⛑️Falcao: lesión leve en el isquiotibial derecho, 8 días de incapacidad con fisioterapia y el sábado retomará prácticas. ⛑️Rodrigo Contreras: contractura muscular en isquiotibial. 8 días de incapacidad.… — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) February 18, 2026

De hecho, hay quienes han mencionado que, presuntamente, se trabajaría en todo su proceso de recuperación con el fin de que puedan llegar en óptimas condiciones a Medellín, al partido de la Copa Sudamericana, contra Nacional.