Ni Limp Bizkit ni Korn: Esta es la banda de nu metal más pesada según la IA; Sonido crudo y agresivo

El nu metal ha sido, indudablemente, uno de los géneros más destacados desde el comienzo de este siglo. Varias bandas han resaltado con este estilo sonoro como bandera, con éxitos legendarios para sus fanáticos.

Sin dudas, varias canciones y artistas de este género han enamorado a miles de fans, a partir de la unión brillante entre el metal y la presencia del hip hop o rap.

Dentro de este estilo varias bandas resaltaron, como fue el caso de Linkin Park, Limp Bizkit, o muchas otras. No obstante, en este caso destacaremos una sola como la más pesada del género.

¿Cuál es la banda más pesada de nu metal?

Indudablemente, el nu metal ha marcado a miles de fanáticos a partir de éxitos históricos. Grandes himnos han llegado a ser parte de la vida de los amantes de la música.

‘One Step Closer’ o ‘Break Stuff’ destacan entre esta lista de composiciones. Aun así, hay bandas que han ido más profundo dentro del mundo del nu metal, hasta encontrar sonidos más pesados.

En este caso puntual destacaremos una banda en concreto como la más pesada del género, gracias a su sonido, y por supuesto el poderío de sus letras.

Claramente al tratarse de un género tan amplio, elegir una sola banda como la ganadora de esta categoría es complejo. No osbtante, para dar una respuesta concreta, hemos optado por consultar a la IA.

De acuerdo con Gemini, la banda más pesada de este estilo es, nada más y nada menos que, Slipknot, la legendaria banda proveniente de Iowa.

Según la IA, esta banda es la más destacada del nu metal, sobre todo por su sonido crudo y agresivo con el que ha enamorado a sus fanáticos desde finales de los ’90’s.

De acuerdo con esta tecnología, esta banda resalta por haber marcado su estilo con elementos del death metal o el grindcore, mientras otras agrupaciones buscaban un sonido más comercial.

No haber dejado de lado la esencia del nu metal, los convierte en un estándar de oro dentro de este género, al punto de poseer varios discos históricos.

Sin dudas, Slipknot ha marcado época en el nu metal. Aun así, esto no disminuye en lo absoluto el poder de otras bandas de la talla de Korn, Linkin Park, Mudvayne, o Limp Bizkit, entre otras más.