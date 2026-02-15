Este es el tiempo que podría estar de baja Radamel Falcao: ¿Cuántos partidos se pierde?

Radamel Falcao vivió una fecha importante con Millonarios el pasado 14 de febrero. El delantero samario formó parte de la nómina del ‘embajador’ para medirse a Llaneros, en un choque clave para las aspiraciones de los capitalinos.

El encuentro culminó con victoria por 2-1, lo que confirma la segunda victoria consecutiva en el camino del ‘albiazul’ hacia los 8 mejores.

Sin embargo, este triunfo se vio empañado por las lesiones de Rodrigo Contreras y Radamel Falcao, quienes se tuvieron que retirar de la cancha.

¿Cuánto tiempo estaría de baja Radamel Falcao?

Radamel Falcao ha sido un pilar clave para Millonarios en el inicio de este 2026-I. El delantero regresó con el equipo de sus amores, y lo hizo con anotación y liderazgo.

El ‘Tigre’ anotó frente a Águilas Doradas, y se posicionó como una voz de mando clave en la cancha para el equipo de la capital.

Sin embargo, las dificultades físicas aparecen para Falcao en un momento clave de la temporada. El delantero colombiano sufrió una lesión muscular ante Llaneros.

Radamel sufrió un tirón muscular, en lo que parecería ser uno de sus isquiotibiales. De hecho, el propio Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, reveló que esta lesión sería un poco más seria que la de Contreras.

Frente a esto, hay varios escenarios posibles, de acuerdo al grado de la lesión que sufre el ‘Tigre’. Esto podría tratarse de una simple distensión, o incluso de una rotura muscular.

En ambos casos la recuperación podría ser de entre 1 a 3 semanas. Esto llevaría a que Falcao este en riesgo de perderse al menos 3 partidos, incluido el choque por Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional.

Aun así, Millonarios no ha revelado el impacto real de esta lesión, por lo que los fanáticos deberán estar atentos al reporte médico de Falcao.

Hasta no poder conocer el alcance real de este percance físico, no se podrá saber con exactitud el momento de regreso a las canchas para el ‘Tigre’ con el equipo ‘embajador’.

Por ahora, el resto del plantel del equipo capitalino se centrará en su próximo partido, el cual está pautado para llevarse a cabo el próximo 21 de febrero, cuando se mida en condición de visitante al Inter de Bogotá.