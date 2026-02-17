Así quedaron los partidos de Champions League de HOY 17 de febrero: ¿Cuándo se jugará la vuelta?

La Champions League vivió una jornada llena de emociones este 17 de febrero. La icónica competición del fútbol europeo presentó sus dieciseisavos de final, y tuvo varias sorpresas en los encuentros de ida.

Equipos como la Juventus cayeron de manera sorpresiva, mientras que otros lograron defender su casa, como fue el caso del propio Galatasaray.

Si se perdió las emociones de este día lleno de fútbol, aquí les contamos los resultados de estos partidos, y también se jugarán los choques de vuelta.

Así quedaron los partidos de Champions League HOY 17 de febrero

Para nadie es un secreto que la Champions League es una de las competencias con mayor capacidad de generar emociones en el mundo del fútbol.

Este torneo es el más grande del balompié del viejo continente, por lo que sus equipos dejan gran sacrificio en la cancha para hacerse con la máxima corona.

Esta edición de 2025-26 ya ha dejado gran cantidad de emociones, y así lo volvió a hacer el 17 de febrero, con el inicio de sus dieciseisavos de final.

Equipos de la talla del Real Madrid o la Juventus dieron sus primeros pasos en esta fase, con el objetivo de conseguir su ansiado pase a los octavos de final.

Estos choques culminaron con los siguientes resultados:

AS Monaco 2-3 Paris Saint-Germain

Benfica 0-1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2-0 Atalanta

Galatasaray 5-2 Juventus

Del mismo modo, les recordamos que la primera vuelta completa de este torneo se dará el próximo 18 de febrero.

Los encuentros que quedan por disputar son:

Qarabag vs Newcastle United

Olympiacos vs Bayer Leverkusen

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Club Brugge vs Atlético de Madrid

¿Cuándo se disputarán los partidos de vuelta?

Si desea disfrutar de la definición total de estas eliminatorias, les contamos que el cierre se dará los días 24 y 25 de febrero, en lo que será el cierre de los pases a octavos de final.

Les recordamos que los equipos que ya están esperando en esta próxima fase son:

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting de Lisboa

Manchester City

Estos equipos conocerán su rival luego de los dieciseisavos de final, y se espera que estas eliminatorias se lleven a cabo desde el próximo mes de marzo.