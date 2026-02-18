Qué pasa si conecta los datos y el WIFI al mismo tiempo: El gasto oculto que pocos conocen

Todos los días, cientos de personas en todo el mundo utilizan sus dispositivos móviles para conectarse a internet y poder hacer sus búsquedas, saber qué está pasando en el mundo, seguir tendencia o simplemente mantenerse conectados. De hecho, esto hizo que gran parte de la población no solo tenga plan de datos, sino que también pueda usar una red WiFi sin problema.

Pero en ocasiones, las dos opciones suelen estar activas, sin saber si el celular está haciendo uso de los datos de internet, del WiFi o de las dos. Así que si esa es una de sus dudas, le traemos la respuesta a esta incógnita que lo dejará totalmente sorprendido.

¿Qué pasa si conecta los datos y el WiFi al mismo tiempo?

Es importante mencionar que en la actualidad no hay dispositivos que usen doble navegación. Esto quiere decir que el celular siempre va a buscar la mejor opción, con mejor conectividad, señal, velocidad, que le permita acceder a internet sin ningún problema.

Es decir, si está conectado a WiFi y este tiene un alcance mejor que la red de los datos, el celular va a optar por usar esta red para poder brindar una mejor experiencia de navegación. Esto dejando los datos en segundo plano por si en algún momento se daña la red o el tiempo de espera es demasiado alto.

Hay diferentes opciones; en algunos casos, estos dispositivos se conectan de forma automática si tiene activa la opción de ‘WiFi inteligente’ o ‘Asistencia WiFi’, en donde, según cómo se encuentre la señal, va a cambiar de red solo. También hay otra opción, en la que usted mismo deberá activar la función que quiere usar, ya sea conectarse a una red inalámbrica o usar sus datos móviles.

Sin embargo, hay algo negativo en tener activas estas opciones, pues en el momento que usted tiene las dos señales, tanto WiFi como datos móviles, el gasto de batería será mucho mayor. Esto teniendo en cuenta que mantiene activa la red de las dos antenas, lo que puede bajar el porcentaje de carga de manera constante a lo largo del día.