Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas, fechas y precio para ir desde Colombia
El Cosquín Rock de 2027 contará con una cuota enorme de artistas que pondrán a vibrar a los amantes de la música en Argentina.
El Cosquín Rock de 2027 contará con una cuota enorme de artistas que pondrán a vibrar a los amantes de la música en Argentina.
El Cosquín Rock se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más reconocidos y destacados de la música en el continente. Este evento ha logrado reunir a grandes artistas en sus tarimas en los últimos años.
Claramente en el próximo 2027 no será la excepción, y de hecho, este evento se convirtió en noticia este 20 de agosto, debido a que se llevó a cabo la gran revelación de su cartel.
En caso de que te hayas perdido el gran anuncio, aquí te contamos cuales serán los artistas protagonistas de la nueva edición.
La emoción por el Cosquín Rock se ha demostrado de forma notable en los últimos años. Este festival en Argentina ha llegado a trascender fronteras, y planea volver a repetirlo en el 2027.
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La organización de este festival confirmó que las fechas para este evento serán los días 6 y 7 de febrero del próximo año.
Del mismo modo, revelaron una lista de artistas llenas de estrellas del continente y el mundo musical.
A la Par
Abril Olivera
Ale Kurz
Autos Robados
Babasónicos
Bacanas
BB Asul
Blair
Blues Motel
Botafogo
Búfalos Sedientos
Cada Cual
Camionero
Capital Cities
Catupecu Machu
César Valdomir
Chapa & Castelo
Ciro y los Persas
Cruzando el Charco
Cuatro al Hilo
Daniela Spalla
Delfina Campos
Dellacasa
Divididos
El Kuelgue
El Plan de la Mariposa
El Zar
El Mató a un Policía Motorizado
Escalopez
Florián
Franco Cinelli
Gauchito Club
Gente Negra
Guasones
Gustavo Cordera
Héctor Couto
Ilan Amores
Illya Kuryaki and the Valderramas
Jack Johnson
Jay de Lys
Jorge Drexler
Juan Ingaramo
Justi Riga
Kapanga
Kat Riggins
Koino Yokan
La Chancha Muda
La Cumparcita Rock
La Delio Valdez
La Forastería
La Grecia
La H No Murió
La Kermesse Redonda
La Mississippi
La Virgenxita
Las Pastillas del Abuelo
Las Pelotas
Lisandro Aristimuño
Locche
Los Besos
Los Cafres
Los Espíritus
Los Fabulosos Cadillacs
Los Gardelitos
Los Neuropibes
Los Pérez García
Lulu Mathieu
Manu Desrets
Manu Martínez
Mar Monzón
Mariano Mellino
Marilina Bertoldi
Marino’s Band
Martín Huergo
Mateo Dufour
Memphis La Blusera
Mikio
Mrtna
Nacho Bolognani
Najles
Nick Curly
Nicola
No Te Va Gustar
Nonpalidece
Peces Raros
Perras on the Beach
Piti Fernández
Pizza
Q’Lokura
Ramma
Ramita Puzzo
Ratones Paranoicos
Reybruja
Richie Hawtin
Ryan
Salas Velatorias
Sandra Vázquez
Siloé
Silvestre y La Naranja
Só
Sour District
Tan Biónica
The Ginger Hearts
The Rhythm Gamblers
Tiky Sironi & Agus Prieto
Un Poco de Ruido
Usted Señalemelo
Victoria Whynot
Viejo Motor
Wayra Iglesias
Winona Riders
Wos
Zaren
Zoe Gotusso
En caso de que esté interesado en ir a este evento desde Colombia, le contamos que puede comprar su boletería desde la página web oficial del festival.
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La boleta que da acceso a los 2 días del evento podrá adquirirla por 500.000 pesos argentinos, es decir, 1.0414.429 pesos colombianos aproximadamente. Cabe aclarar que, esto no incluye gastos de viaje a Argentina.