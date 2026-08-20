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Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas, fechas y precio para ir desde Colombia

Cosquín Rock // Crédito: Cosquín Rock.

Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas, fechas y precio para ir desde Colombia

El Cosquín Rock de 2027 contará con una cuota enorme de artistas que pondrán a vibrar a los amantes de la música en Argentina.

Andrés Contreras
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El Cosquín Rock se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más reconocidos y destacados de la música en el continente. Este evento ha logrado reunir a grandes artistas en sus tarimas en los últimos años.

Claramente en el próximo 2027 no será la excepción, y de hecho, este evento se convirtió en noticia este 20 de agosto, debido a que se llevó a cabo la gran revelación de su cartel.

En caso de que te hayas perdido el gran anuncio, aquí te contamos cuales serán los artistas protagonistas de la nueva edición.

Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas y fechas

La emoción por el Cosquín Rock se ha demostrado de forma notable en los últimos años. Este festival en Argentina ha llegado a trascender fronteras, y planea volver a repetirlo en el 2027.

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La organización de este festival confirmó que las fechas para este evento serán los días 6 y 7 de febrero del próximo año.

Del mismo modo, revelaron una lista de artistas llenas de estrellas del continente y el mundo musical.

Lista completa de artistas

  • 2 Minutos

  • A la Par

  • Abril Olivera

  • Ale Kurz

  • Autos Robados

  • Babasónicos

  • Bacanas

  • BB Asul

  • Blair

  • Blues Motel

  • Botafogo

  • Búfalos Sedientos

  • Cada Cual

  • Camionero

  • Capital Cities

  • Catupecu Machu

  • César Valdomir

  • Chapa & Castelo

  • Ciro y los Persas

  • Cruzando el Charco

  • Cuatro al Hilo

  • Daniela Spalla

  • Delfina Campos

  • Dellacasa

  • Divididos

  • El Kuelgue

  • El Plan de la Mariposa

  • El Zar

  • El Mató a un Policía Motorizado

  • Escalopez

  • Florián

  • Franco Cinelli

  • Gauchito Club

  • Gente Negra

  • Guasones

  • Gustavo Cordera

  • Héctor Couto

  • Ilan Amores

  • Illya Kuryaki and the Valderramas

  • Jack Johnson

  • Jay de Lys

  • Jorge Drexler

  • Juan Ingaramo

  • Justi Riga

  • Kapanga

  • Kat Riggins

  • Koino Yokan

  • La Chancha Muda

  • La Cumparcita Rock

  • La Delio Valdez

  • La Forastería

  • La Grecia

  • La H No Murió

  • La Kermesse Redonda

  • La Mississippi

  • La Virgenxita

  • Las Pastillas del Abuelo

  • Las Pelotas

  • Lisandro Aristimuño

  • Locche

  • Los Besos

  • Los Cafres

  • Los Espíritus

  • Los Fabulosos Cadillacs

  • Los Gardelitos

  • Los Neuropibes

  • Los Pérez García

  • Lulu Mathieu

  • Manu Desrets

  • Manu Martínez

  • Mar Monzón

  • Mariano Mellino

  • Marilina Bertoldi

  • Marino’s Band

  • Martín Huergo

  • Mateo Dufour

  • Memphis La Blusera

  • Mikio

  • Mrtna

  • Nacho Bolognani

  • Najles

  • Nick Curly

  • Nicola

  • No Te Va Gustar

  • Nonpalidece

  • Peces Raros

  • Perras on the Beach

  • Piti Fernández

  • Pizza

  • Q’Lokura

  • Ramma

  • Ramita Puzzo

  • Ratones Paranoicos

  • Reybruja

  • Richie Hawtin

  • Ryan

  • Salas Velatorias

  • Sandra Vázquez

  • Siloé

  • Silvestre y La Naranja

  • Sour District

  • Tan Biónica

  • The Ginger Hearts

  • The Rhythm Gamblers

  • Tiky Sironi & Agus Prieto

  • Un Poco de Ruido

  • Usted Señalemelo

  • Victoria Whynot

  • Viejo Motor

  • Wayra Iglesias

  • Winona Riders

  • Wos

  • Zaren

  • Zoe Gotusso

¿Cuánto cuesta ir desde Colombia?

En caso de que esté interesado en ir a este evento desde Colombia, le contamos que puede comprar su boletería desde la página web oficial del festival.

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La boleta que da acceso a los 2 días del evento podrá adquirirla por 500.000 pesos argentinos, es decir, 1.0414.429 pesos colombianos aproximadamente. Cabe aclarar que, esto no incluye gastos de viaje a Argentina.

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