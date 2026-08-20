Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas, fechas y precio para ir desde Colombia

El Cosquín Rock se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los eventos más reconocidos y destacados de la música en el continente. Este evento ha logrado reunir a grandes artistas en sus tarimas en los últimos años.

Claramente en el próximo 2027 no será la excepción, y de hecho, este evento se convirtió en noticia este 20 de agosto, debido a que se llevó a cabo la gran revelación de su cartel.

En caso de que te hayas perdido el gran anuncio, aquí te contamos cuales serán los artistas protagonistas de la nueva edición.

Revelan el cartel del Cosquín Rock 2027: artistas y fechas

La emoción por el Cosquín Rock se ha demostrado de forma notable en los últimos años. Este festival en Argentina ha llegado a trascender fronteras, y planea volver a repetirlo en el 2027.

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La organización de este festival confirmó que las fechas para este evento serán los días 6 y 7 de febrero del próximo año.

Del mismo modo, revelaron una lista de artistas llenas de estrellas del continente y el mundo musical.

Lista completa de artistas

2 Minutos

A la Par

Abril Olivera

Ale Kurz

Autos Robados

Babasónicos

Bacanas

BB Asul

Blair

Blues Motel

Botafogo

Búfalos Sedientos

Cada Cual

Camionero

Capital Cities

Catupecu Machu

César Valdomir

Chapa & Castelo

Ciro y los Persas

Cruzando el Charco

Cuatro al Hilo

Daniela Spalla

Delfina Campos

Dellacasa

Divididos

El Kuelgue

El Plan de la Mariposa

El Zar

El Mató a un Policía Motorizado

Escalopez

Florián

Franco Cinelli

Gauchito Club

Gente Negra

Guasones

Gustavo Cordera

Héctor Couto

Ilan Amores

Illya Kuryaki and the Valderramas

Jack Johnson

Jay de Lys

Jorge Drexler

Juan Ingaramo

Justi Riga

Kapanga

Kat Riggins

Koino Yokan

La Chancha Muda

La Cumparcita Rock

La Delio Valdez

La Forastería

La Grecia

La H No Murió

La Kermesse Redonda

La Mississippi

La Virgenxita

Las Pastillas del Abuelo

Las Pelotas

Lisandro Aristimuño

Locche

Los Besos

Los Cafres

Los Espíritus

Los Fabulosos Cadillacs

Los Gardelitos

Los Neuropibes

Los Pérez García

Lulu Mathieu

Manu Desrets

Manu Martínez

Mar Monzón

Mariano Mellino

Marilina Bertoldi

Marino’s Band

Martín Huergo

Mateo Dufour

Memphis La Blusera

Mikio

Mrtna

Nacho Bolognani

Najles

Nick Curly

Nicola

No Te Va Gustar

Nonpalidece

Peces Raros

Perras on the Beach

Piti Fernández

Pizza

Q’Lokura

Ramma

Ramita Puzzo

Ratones Paranoicos

Reybruja

Richie Hawtin

Ryan

Salas Velatorias

Sandra Vázquez

Siloé

Silvestre y La Naranja

Só

Sour District

Tan Biónica

The Ginger Hearts

The Rhythm Gamblers

Tiky Sironi & Agus Prieto

Un Poco de Ruido

Usted Señalemelo

Victoria Whynot

Viejo Motor

Wayra Iglesias

Winona Riders

Wos

Zaren

Zoe Gotusso

¿Cuánto cuesta ir desde Colombia?

En caso de que esté interesado en ir a este evento desde Colombia, le contamos que puede comprar su boletería desde la página web oficial del festival.

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La boleta que da acceso a los 2 días del evento podrá adquirirla por 500.000 pesos argentinos, es decir, 1.0414.429 pesos colombianos aproximadamente. Cabe aclarar que, esto no incluye gastos de viaje a Argentina.