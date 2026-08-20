José Mourinho vuelve al Real Madrid: ¿por qué le dicen ‘The Special One’? Fue hace más de 20 años

El Real Madrid está listo para dar inicio a su nueva temporada, pero en esta oportunidad con José Mourinho como el técnico encargado del cuadro merengue. Esta es la oportunidad perfecta para poder superar y ganar nuevamente una copa, pues desde hace varios meses los fans están a la expectativa de lo que podría ser una nueva victoria de este equipo.

Esta no es la primera vez que el técnico se pone al frente de uno de los equipos más importantes del mundo, así que hay una gran expectativa por lo que sería su gran regreso. Incluso, todos hablan de ‘The Special One’, como le dicen los hinchas de cariño.

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¿Por qué le dicen ‘The Special One’ a José Mourinho del Real Madrid?

La primera vez que el técnico llegó al equipo fue del 2010 al 2013 y en ese momento, para muchos, el equipo logró conseguir el éxito. Tuvo en total 178 partidos oficiales, de los cuales los resultados fueron muy positivos: 128 victorias, 28 empates y 22 derrotas, algo que lo llevó a posicionarse como uno de los mejores clubs de Europa.

Gracias a estos resultados logró ganar diferentes títulos; uno de ellos fue la Copa del Rey en el 2010-11 y después La Liga, en donde hizo un récord al conseguir 100 puntos con 121 goles. Pese a eso, el técnico salió del equipo porque no logró conseguir la décima orejona, el gran objetivo del cuadro madridista, que se quedó en las semifinales.

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Sobre su apodo ‘The Special One’, se lo puso él mismo cuando llegó a Inglaterra a estar a cargo del Chelsea en el 2004, cuando en medio de una entrevista aseguró que él sentía que tenía algo diferente: “No me llamen arrogante, pero soy campeón de Europa, creo que soy especial”.

Las cifras del técnico hablan por sí solas en todos los equipos donde ha estado a cargo, así que con el tiempo, todos empezaron a hablar de su apodo, diciendo que sin duda sí era “especial” y con el paso de los años, se le empezó a conocer por ese sobrenombre.