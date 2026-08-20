MTV VMAs eliminó la categoría de ‘mejor video de rock’ tras varios años; este sería el motivo

El rock sigue siendo uno de los géneros más importantes en la historia de la industria musical, pero no solo por sus canciones, sino por sus videos que durante años fueron tratados como piezas cinematográficas que contaban historias. De hecho, en varias oportunidades, muchos de estos clips recibieron premios como mejor video en la gala de los MTV VMAs, donde destacaban lo que había detrás.

Sin embargo, en días pasados se dio a conocer el nuevo listado oficial de nominados a los MTV VMAs, en donde hay varias estrellas nacionales e internacionales en las diferentes categorías. La gran sorpresa es que para esta oportunidad no se encuentra disponible el premio a ‘Mejor video de rock’, algo que durante años estuvo presente en el evento.

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La primera vez que se entregó este premio en la ceremonia fue en 1989, en donde premiaban a los mejores sencillos que se habían lanzado con un video que dejó en shock a más de uno. Allí, se incluían todos los éxitos relacionados con metal y rock, algo que, al parecer, ya no hace parte de los géneros que se premian en esta gala.

¿Por qué eliminaron la categoría ‘Mejor video rock’ de los MTV VMAs?

El medio de comunicación internacional RockFM se puso en contacto con Paramount, la casa matriz detrás de MTV, con el fin de preguntar por todos los cambios en las categorías. Sin embargo, por ahora no se ha dado respuesta a estas incógnitas que ya han generado toda una polémica en redes sociales.

Desde el primer lanzamiento de esta categoría hasta la actualidad, ha tenido varios cambios. Cuando llegó a la gala, se presentó como ‘Mejor video de heavy metal’, pero cambió rápidamente a ‘Mejor video de metal/hard rock’; posteriormente, pasó a ‘Mejor video de hard rock’ y, durante 37 años, quedó como ‘Mejor video de rock’.

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Las bandas que se han quedado con el premio a lo largo de los años son muy populares, entre ellas: Guns N’ Roses, Linkin Park, Green Day, Coldplay, Metallica y otras que llegaron hasta ele escenario.

Por ahora, no hay mucha información sobre lo que habría pasado para eliminar esta categoría, pero al parecer, esta sería la primera gala de premiación en 37 años, en donde no se tendría en cuenta al rock en ninguna de las nominaciones.