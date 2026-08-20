AC/DC y Foo Fighters se reúnen en el mismo escenario con única fecha; Lugar y precio de las entradas

Dos de las bandas de rock más grandes a nivel internacional se van a reunir en el mismo escenario en un show que promete ser uno de los mejores que se ha visto en los últimos años. Así se dio a conocer en la mañana de este sábado 20 de agosto del 2026 por medio de redes sociales, donde revelaron detalles de todo lo que sería este espectáculo.

Según revelaron los artistas de rock, AC/DC, en esta oportunidad Foo Fighters será la banda encargada de reemplazar a The Pretty Reckless, quienes eran los compañeros de gira de los rockeros, quienes hicieron un cambio de última hora. Hasta ahora, esto solo aplicaría para un concierto, pero todos sus fans están emocionados por lo que será este encuentro de grandes en el escenario.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de AC/DC con Foo Fighters?

Según se dio a conocer en redes sociales, el evento se va a desarrollar el próximo ocho de septiembre en St. Louis, en The Dome at America’s Center. Será un evento por todo lo alto, donde por primera vez se van a poder encontrar en vivo y no solo eso, sino que es el sueño hecho realidad del vocalista de la banda Foo Fighters.

Dave Grohl en sus redes sociales escribió un emotivo mensaje con el fin de hablar sobre todo lo que esto significaba para la banda, en especial porque AC/DC son unos de sus ídolos. Incluso, menciona que fue un concierto de esta banda el que lo llevó a entrar en el mundo del rock and roll, donde entendió todo lo que quería hacer con su propio grupo.

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“Cómo pueden cinco seres humanos evocar y poseer tal intensidad en el escenario solo con sus instrumentos, y hacerlo con tal desparpajo, con tanto ritmo y peligro? Me quedé alucinando, eso me cambió para siempre y sentí que mi corazón iba a explotar de pasión e inspiración para mí”, aseguró Dave.

El show está siendo vendido como uno de los más especiales de la banda y no se conoce por el momento si aún tienen entradas disponibles. Sin embargo, sí han mencionado que será la primera vez que se va a mostrar esta unión que promete ser una gran exposición de rock, en especial de ese que hizo historia y de un sonido más moderno que fue todo un éxito.