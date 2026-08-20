La transformación de las novelas gráficas japonesas (manga) a formato de series o películas animadas (anime) se ha establecido como una consolidada forma de entretenimiento, cuya comercialización global le abona reproducciones y fanáticos fuera de Japón.

En esta ocasión, la versión animada de The Dreaming Boy is A Realist fue producida por Studio Gokumi y Axiz y, desde su lanzamiento en el año 2023, ha despertado intereses y opiniones diversas respecto a la trama, la adaptación de los personajes, sus sentimientos y sus diferencias frente a la historia original. Por ese motivo, aquí le contamos todo lo que debe saber sobre este popular anime.

Resumen de la trama de Yumemiru Danshi wa Genjitsushugisha

El anime cuenta con una temporada que se desarrolla en 12 capítulos. Esta comedia romántica animada, también conocida como “El niño soñador es realista”, cuenta la historia de un chico llamado Wataru Sajou, quien lleva varios años enamorado de su linda compañera de clase del instituto, Aika Natsukawa, pero ella no siente el mismo aprecio hacia él.

Conforme avanza la historia, el joven acepta la realidad de que su persistencia en el amor no es correspondida y se envuelve en cambios de actitud y comportamientos que Aika percibe, pero que le causan un revoltijo de sentimientos respecto a la atención que recibía por parte de Wataru.

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Sus diferencias con el manga

Para empezar, cabe aclarar que esta historia empezó siendo una novela ligera de 8 volúmenes, escrita por Omeraku y publicada en internet en 2020. Su adaptación al formato manga vino en el 2021 bajo la mirada artística de Popurri Yoshikita, que cuenta con un total de 33 capítulos y 5 volúmenes y con su última actualización en el año 2024.

Para la audiencia de la serie, el anime tiene una considerable aceptación. aunque aquellos más conocedores del manga o la novela ligera tienen una percepción diferente.

Algunas de las observaciones del fandom circulan por internet y tienen que ver con escenas que fueron escritas y construidas que no hacen parte del manga ni de la novela original. También se habla de la alteración de algunos de los diálogos, así como los cambios en el orden cronológico de varias escenas y la calidad de la animación.

Dónde ver The Dreaming Boy is A Realist

Todos los capítulos de la comedia romántica están disponibles con subtítulos en español por Amazon Prime Video o a través de canales de televisión o servicios de streaming japoneses. Cada capítulo dura alrededor de 20 minutos, ideal para disfrutar en maratón.

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¿Va a haber segunda temporada?

Desde su lanzamiento en la plataforma de entretenimiento en 2023, no ha habido alguna confirmación oficial sobre la producción de una segunda temporada. Sin embargo, los fanáticos mantienen la mente abierta a la continuación de la historia de amor de Wataru y Aika.

Entérese sobre la trama, curiosidades y más de la serie conocida como The Dreaming Boy is A Realist