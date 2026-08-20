La increíble función que tiene oprimir el número cero en el control de su televisor ¿Lo sabía?

Uno de los dispositivos que más se usan todos los días por cientos de personas en el país es el televisor, en donde no solo puede ver los canales nacionales, sino también diferentes películas y series al asociarlo con plataformas de streaming. Sin embargo, hay algunas funciones ocultas que casi nadie conoce, pero le podrían facilitar la vida en su funcionamiento diario.

Además, los nuevos televisores vienen con diferentes actualizaciones que no solo son nuevas funciones, sino que también tienen accesos directos que podrían ayudarlo a entender mejor sobre su funcionamiento. Por eso, en esta oportunidad le presentamos una función poco conocida que puede ser usada en su televisor para obtener un menú que pocos conocen

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La increíble función que tiene oprimir el número cero en el control de su televisor

Los televisores de marca LG tienen una función que pocas personas conocen, pero que sin duda podría traer muchas mejoras en su día a día. En caso de que cuente con un dispositivo de esta marca y sistema operativo webOS, va a poder hacer uso de unas funciones adicionales que le serán de gran utilidad.

Una de ellas se activa automáticamente cuando mantiene presionado el botón del número cero durante tres segundos. De inmediato, va a ver en su pantalla un menú especial en donde podrá poner las funciones que más usa en el día a día, ya sea brillo, modo de imagen, volumen, entre otros, y también ubicar sus aplicaciones favoritas.

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Este acceso rápido se llama ‘Quick Access’ y es una herramienta exclusiva de la marca LG con el fin de poder facilitar un poco el uso del televisor. De hecho, los usuarios también pueden asignar un acceso directo a cada número del 1 al 8, por ejemplo, canales que siempre ve, apps que usa todos los días y otras configuraciones.

Tenga en cuenta que esta función es exclusiva, así que solo aplica en el caso de los televisores Smart TV de LG, como una forma de facilitar el uso del dispositivo desde su control especial, que le permitirá hacer uso de todo esto mucho más fácil y sin buscar en el menú principal.