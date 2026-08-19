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Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia: más de 70 bandas de rock tocarán en Medellín

Rockaton // Crédito: Tomado de Instagram @rockaton2026.

Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia: más de 70 bandas de rock tocarán en Medellín

La Rockatón llega con grandes artistas que se reunirán para poner a vibrar al público y tender su mano de ayuda a los damnificados.

Andrés Contreras
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Colombia se mantiene unida luego del grave terremoto vivido en el país el pasado 10 de agosto. El temblor que causó graves daños en varias partes de la nación ha despertado un gran espíritu de ayuda entre la población.

Varios sectores de la nación se han puesto a disposición de los más afectados, y por supuesto, el rock no puede faltar, al igual que la música en general.

Para esto, en Medellín se llevará a cabo la Rockatón en este 2026, con un evento que se llevará a cabo para beneficio de las victimas de la tragedia vivida en la nación.

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Un cartel lleno de artistas pondrá a vibrar al público, y en caso de que no quiera perderselo, aquí les contamos cuales son las bandas y los donativos que podrá llevar.

Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia

La Rockatón fue un evento histórico para el rock de Colombia en 1999. En aquel momento se llevó a cabo este evento en solidaridad de los damnificados por el terremoto de Armenia.

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Frente a la coyuntura actual, este evento ha decidido regresar. Lo hará el próximo 22 y 23 de agosto, desde el Teatro Carlos Vieco de Medellín.

La lista completa de artistas que dirán presente es la siguiente:

  • Adriánmúsica

  • Alcolirykoz

  • Alejo García

  • Antised

  • Átomos

  • Averno

  • Baal

  • Bajo Tierra

  • Bengala (Grito / Nepentes / Los Suziox)

  • Black Fairy

  • Bless the Silence

  • Código Rojo

  • Crömlech

  • Crew Peligrosos

  • Danger

  • Daycore

  • De Bruces a Mí

  • Detective Wadd

  • El Club de Sordos

  • Ekhymosis

  • Eternal

  • Fechoría

  • Futuro Simple

  • Gobernxdxrex

  • Golpe de Estado

  • Hasta el Fondo

  • Herpes

  • Hijos Bastardos del Blues

  • I.R.A.

  • Johnie All Stars

  • La 45

  • La Doble A

  • La Funk

  • La Pestilencia

  • La Punquería

  • La Sinfoniska

  • La Toma

  • Lemmings

  • Lelo

  • Lilith

  • Los Árboles

  • Los Plones

  • Los Restos

  • Luna Caústica

  • Los Malkavian

  • Margarita Siempre Viva

  • Masacre

  • Miranda

  • Mortuanima

  • Nadie

  • Nación Criminal

  • Nekromantie

  • Neus

  • Noapto

  • O.D.I.O.

  • Parlantes

  • Perros de Reserva

  • Peste Mutantex

  • Polvo de Indio

  • Proxtatikoz

  • Providencia

  • Reencarnación

  • Released Minds

  • Rosita y los Nefastos

  • Señor Naranjo

  • T-Machines

  • Tenebrarum

  • The Mirror

  • Threat

  • Titán

  • Titánika

  • Venena

  • Violín Rock

  • Volqueta Espacial

  • Witchtrap

  • Xmosis

¿Qué puedes donar?

En caso de que quiera ser parte de esta Rockatón 2026, en el evento podrá donar: víveres, elementos de aseo e higiene, o también elementos de hogar.

La lista completa de estos artículos puede ser encontrada en las redes sociales de la Rockatón, al igual que otros detalles del evento.

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