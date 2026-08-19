Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia: más de 70 bandas de rock tocarán en Medellín

Colombia se mantiene unida luego del grave terremoto vivido en el país el pasado 10 de agosto. El temblor que causó graves daños en varias partes de la nación ha despertado un gran espíritu de ayuda entre la población.

Varios sectores de la nación se han puesto a disposición de los más afectados, y por supuesto, el rock no puede faltar, al igual que la música en general.

Para esto, en Medellín se llevará a cabo la Rockatón en este 2026, con un evento que se llevará a cabo para beneficio de las victimas de la tragedia vivida en la nación.

Más noticias: ¿Un terremoto es más fuerte con mayor o con menor profundidad de temblor? Expertos explican

Un cartel lleno de artistas pondrá a vibrar al público, y en caso de que no quiera perderselo, aquí les contamos cuales son las bandas y los donativos que podrá llevar.

Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia

La Rockatón fue un evento histórico para el rock de Colombia en 1999. En aquel momento se llevó a cabo este evento en solidaridad de los damnificados por el terremoto de Armenia.

Más noticias: ¿Puede faltar al trabajo por el terremoto? Así funciona la calamidad doméstica en Colombia

Frente a la coyuntura actual, este evento ha decidido regresar. Lo hará el próximo 22 y 23 de agosto, desde el Teatro Carlos Vieco de Medellín.

La lista completa de artistas que dirán presente es la siguiente:

Adriánmúsica

Alcolirykoz

Alejo García

Antised

Átomos

Averno

Baal

Bajo Tierra

Bengala (Grito / Nepentes / Los Suziox)

Black Fairy

Bless the Silence

Código Rojo

Crömlech

Crew Peligrosos

Danger

Daycore

De Bruces a Mí

Detective Wadd

El Club de Sordos

Ekhymosis

Eternal

Fechoría

Futuro Simple

Gobernxdxrex

Golpe de Estado

Hasta el Fondo

Herpes

Hijos Bastardos del Blues

I.R.A.

Johnie All Stars

La 45

La Doble A

La Funk

La Pestilencia

La Punquería

La Sinfoniska

La Toma

Lemmings

Lelo

Lilith

Los Árboles

Los Plones

Los Restos

Luna Caústica

Los Malkavian

Margarita Siempre Viva

Masacre

Miranda

Mortuanima

Nadie

Nación Criminal

Nekromantie

Neus

Noapto

O.D.I.O.

Parlantes

Perros de Reserva

Peste Mutantex

Polvo de Indio

Proxtatikoz

Providencia

Reencarnación

Released Minds

Rosita y los Nefastos

Señor Naranjo

T-Machines

Tenebrarum

The Mirror

Threat

Titán

Titánika

Venena

Violín Rock

Volqueta Espacial

Witchtrap

Xmosis

¿Qué puedes donar?

En caso de que quiera ser parte de esta Rockatón 2026, en el evento podrá donar: víveres, elementos de aseo e higiene, o también elementos de hogar.

La lista completa de estos artículos puede ser encontrada en las redes sociales de la Rockatón, al igual que otros detalles del evento.