Vuelve la Rockatón por víctimas del terremoto 7.4 en Colombia: más de 70 bandas de rock tocarán en Medellín
La Rockatón llega con grandes artistas que se reunirán para poner a vibrar al público y tender su mano de ayuda a los damnificados.
La Rockatón llega con grandes artistas que se reunirán para poner a vibrar al público y tender su mano de ayuda a los damnificados.
Colombia se mantiene unida luego del grave terremoto vivido en el país el pasado 10 de agosto. El temblor que causó graves daños en varias partes de la nación ha despertado un gran espíritu de ayuda entre la población.
Varios sectores de la nación se han puesto a disposición de los más afectados, y por supuesto, el rock no puede faltar, al igual que la música en general.
Para esto, en Medellín se llevará a cabo la Rockatón en este 2026, con un evento que se llevará a cabo para beneficio de las victimas de la tragedia vivida en la nación.
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Un cartel lleno de artistas pondrá a vibrar al público, y en caso de que no quiera perderselo, aquí les contamos cuales son las bandas y los donativos que podrá llevar.
La Rockatón fue un evento histórico para el rock de Colombia en 1999. En aquel momento se llevó a cabo este evento en solidaridad de los damnificados por el terremoto de Armenia.
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Frente a la coyuntura actual, este evento ha decidido regresar. Lo hará el próximo 22 y 23 de agosto, desde el Teatro Carlos Vieco de Medellín.
La lista completa de artistas que dirán presente es la siguiente:
Alcolirykoz
Alejo García
Antised
Átomos
Averno
Baal
Bajo Tierra
Bengala (Grito / Nepentes / Los Suziox)
Black Fairy
Bless the Silence
Código Rojo
Crömlech
Crew Peligrosos
Danger
Daycore
De Bruces a Mí
Detective Wadd
El Club de Sordos
Ekhymosis
Eternal
Fechoría
Futuro Simple
Gobernxdxrex
Golpe de Estado
Hasta el Fondo
Herpes
Hijos Bastardos del Blues
I.R.A.
Johnie All Stars
La 45
La Doble A
La Funk
La Pestilencia
La Punquería
La Sinfoniska
La Toma
Lemmings
Lelo
Lilith
Los Árboles
Los Plones
Los Restos
Luna Caústica
Los Malkavian
Margarita Siempre Viva
Masacre
Miranda
Mortuanima
Nadie
Nación Criminal
Nekromantie
Neus
Noapto
O.D.I.O.
Parlantes
Perros de Reserva
Peste Mutantex
Polvo de Indio
Proxtatikoz
Providencia
Reencarnación
Released Minds
Rosita y los Nefastos
Señor Naranjo
T-Machines
Tenebrarum
The Mirror
Threat
Titán
Titánika
Venena
Violín Rock
Volqueta Espacial
Witchtrap
Xmosis
En caso de que quiera ser parte de esta Rockatón 2026, en el evento podrá donar: víveres, elementos de aseo e higiene, o también elementos de hogar.
La lista completa de estos artículos puede ser encontrada en las redes sociales de la Rockatón, al igual que otros detalles del evento.
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