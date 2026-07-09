¿De qué murió Bonnie Tyler? El triste fallecimiento de una leyenda del rock

Bonnie Tyler se ha convertido en una de las protagonistas del día de hoy 9 de julio en la industria musical. La icónica artista falleció en una noticia que, sin lugar a dudas, rompió el corazón a miles de fanáticos del rock.

Luego de una trayectoria sumamente resaltada, y 75 años de un talento indudable detrás de los micrófonos, esta artista llenó de tristeza a sus fans con su fallecimiento.

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En caso de que desconozca las circunstancias y detalles de esta triste pérdida para el rock y la música, aquí les contamos lo que se sabe.

¿De qué murió Bonnie Tyler?

Sin lugar a dudas, Bonnie Tyler es una de las voces más icónicas de la historia del rock. Esta artista brilló con variaciones cercanas al country y el pop, en las que demostró su peso total como talentosa vocalista internacional.

La protagonista de éxitos icónicos como ‘Total Eclipse of Heart’ entristeció a miles de seguidores, luego de que se confirmara su fallecimiento este 9 de julio.

Los amantes a la música de esta artista estuvieron sumamente atentos a su actualidad y su salud. Esto sobre todo después de que se confirmara hace algunos meses que esta leyenda estaba en coma.

Su urgencia de salud inició en mayo de este año, luego de que se confirmara que esta cantante había sufrido una perforación intestinal, que la obligó a pasar por los quirófanos de emergencia en Portugal.

Luego de dicha intervención, la artista efectivamente tuvo que ser inducida al coma, debido a que su salud no presentaba mejorías. De hecho, el 11 de mayo sufrió un paro cardiaco que hizo que tuviera que ser reanimada.

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A pesar de esto se mantuvo optimismo hacia su estado de salud. De hecho, Tyler logró salir del coma en junio, pero este 8 de julio se confirmó su triste fallecimiento.

Sin lugar a dudas, esta noticia ha enlutecido al género del rock. Esto, en especial, a la industria de la música, quien ha tenido a esta artista como gran influencia en los últimos años.

El recuerdo de Bonnie Tyler quedará en lo más alto, y sus fanáticos aun recordarán su peso generacional gracias a más de 70 años en los que se formó como una leyenda indudable de la música.