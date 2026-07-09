El perturbador mensaje oculto en el disco más polémico de Metallica que solo los verdaderos fans conocen

Metallica es, por supuesto, una de las bandas más grandes y reconocidas en la historia del metal. Esta agrupación ha resaltado gracias a su peso generacional, pero también a éxitos totalmente brillantes para la música.

Este grupo destaca tanto en escenarios, como en estudios de grabación, especialmente con discos que han brillado tanto en ventas, como en ‘streams’ en esta era moderna.

Aunque la fama y éxito de Metallica se ha construido a partir de canciones extensas y significativas, los discos de este grupo también han brillado por la forma en que han guardado detalles desconocidos.

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De hecho en uno de los discos de Metallica hay un mensaje oculto que pocos conocen, y aquí se lo contamos al detalle.

El perturbador mensaje oculto en el disco más polémico de Metallica

Metallica ha marcado historia con varios de sus álbumes. Muchos de los lanzamientos de esta banda resultan legendarios, sobre todo por el peso de éxitos que han marcado a varias generaciones a nivel internacional.

Sin embargo, hay un disco que en la discografía de Metallica resalta, sobre todo por lo polémico que resaltó. Se trató de, nada más y nada menos que, ‘St. Anger’, un disco de 2003.

Para muchos, este es el peor disco de Metallica. Esto sobre todo por la ausencia de solos que presentó este álbum en su composición.

Uno de los principales apuntados por el poco éxito de este álbum fue Lars Ulrich, debido a que su batería tomó un sonido distinto y que para muchos era desafinado. Este instrumento sonaba fuera de tono respecto a los demás, y presentó un sonido que no terminaba por encantar a los fanáticos de este grupo de tamaño enorme a nivel mundial.

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Esto se debió a que Ulrich hizo cambios inesperados en su batería, ya que el mensaje que quería transmitir con el sonido era uno más crudo, pertubador y potente.

Para esto modificó la bordonera de la banda, en un cambio que pocos conocen. El resultado fue un disco duramente criticado, y que nunca logró el impacto de una agrupación como Metallica.

Lo demás es historia pura del metal, los de San Francisco lograron reponerse de esta caída, aunque, para sus fanáticos es difícil olvidar el sonido irreconocible de Lars en 2003.