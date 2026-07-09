Lista de partidos de HOY jueves 09 de julio en la Copa Mundial de la FIFA; Comienzan los cuartos de final

Cada vez falta menos para que se dé el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y, en esta oportunidad, los ocho equipos que avanzaron a los cuartos de final tendrán que darla toda para poder seguir en la siguiente etapa. Pero no será nada fácil, ya que estas selecciones conforman a los mejores ocho del mundo que van por la copa.

Después de una jornada de descanso en donde los equipos finalistas lograron compartir con sus familias y vivir un momento agradable junto a todos sus compañeros. Llegó una jornada de entrenamiento, que será la última para muchos equipos que podrían quedar eliminados.

Leer más: ¿Cuándo es el próximo partido de Millonarios? Sería antes de que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026

Partidos del 9 de julio del 2026 en La Copa Mundial de la FIFA

El primer encuentro de los cuartos de final será un partido que nadie se quiere perder. Francia se encuentra contra Marruecos a las 3:00 p.m. en lo que se espera sea uno de los partidos más complejos. Las casas de apuestas dicen que podrían empatar, teniendo en cuenta el nivel de ambas selecciones, que han anotado varios goles en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Seguir leyendo: Así van las llaves de la Copa Mundial de la FIFA 2026: estas son TODAS las posibles finales del torneo

El partido va a tener transmisión en DirecTV por medio del canal DirecTV Sports, pero también en los canales nacionales Caracol y RCN, en donde van a mostrar todo lo que pasa en uno de los juegos más esperados de la fecha.

Por ahora, este será el único partido del jueves, pero el viernes se espera un nuevo encuentro deportivo entre España y Bélgica, luchando por un cupo a la semifinal. Los siguientes encuentros serán el sábado, para tener el domingo una nueva jornada de descanso y acercarse cada vez más a la gran final el próximo 19 de julio del 2026.