Esta es la canción más corta del mundo; es de una banda de death metal

El rock y el metal son géneros que, en muchos casos, se caracterizan por canciones extensas. Es común encontrar temas que superan los cinco minutos, con largos solos, cambios de ritmo y estructuras complejas. Este estilo ha permitido que las bandas experimenten con sonidos, atmósferas y narrativas musicales de gran duración.

Sin embargo, dentro de ese universo también existe espacio para romper las reglas. A lo largo de la historia han aparecido composiciones muy cortas, que demuestran que una canción no necesita ser larga para ser recordada. Ejemplos conocidos son Her Majesty de The Beatles, I Am Crazy de Thundercat o Happy Holidays, You Bastard de Blink-182, todas con duraciones inferiores al minuto.

Pero existe una canción que llevó este concepto al extremo y que hoy mantiene el récord mundial por su corta duración.

¿Cuál es la canción más corta del mundo?

La canción más corta registrada oficialmente es ‘You suffer’, de la banda británica Napalm Death, pionera del grindcore. El tema forma parte del álbum Scum y dura exactamente 1,316 segundos, lo que le permitió entrar en el Libro Guinness de los récords como la canción más corta jamás grabada.

Durante ese segundo apenas se escucha un grito acompañado por un golpe rápido de guitarra y batería. Aun así, la canción tiene letra: “You suffer, but why?” (“Tú sufres, pero ¿por qué?”).

El músico Justin Broadrick explicó en entrevistas y libros que la canción nació casi como una broma, una idea extrema para probar hasta dónde podía llegar la banda con la velocidad y la brevedad. Con el tiempo, el tema se volvió un símbolo del metal extremo y de la experimentación musical.

Aunque su duración es mínima, la canción fue interpretada en conciertos, incluida en lanzamientos especiales y hasta tuvo videoclip. Esto demuestra que, incluso en unos pocos segundos, una obra musical puede volverse histórica dentro de su género.