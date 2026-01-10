¿A los cuántos kilómetros se debe cambiar el aceite de un carro? Así afectan el clima y el tráfico

Cada vez son más las personas que deciden cambiar su forma de movilizarse, por lo que compran un carro que les puede facilitar su vida. Sin embargo, hay muchos factores que deben tener en cuenta para poder evitar daños en el motor de su carro, teniendo en cuenta que hay varios factores que podrían llevarlo a ocasionar fallas.

Una de las preguntas más recurrentes por los usuarios es cada cuánto se debe cambiar el aceite del automotor. Pues contrario a todo lo que se cree, no hay ninguna señal que le avise, sino que cuando usted no lo hace y pasa mucho tiempo, se dará cuenta de que se pasó del tiempo porque se presenta un problema directamente en el motor que puede afectar su bolsillo.

¿A los cuántos kilómetros se debe cambiar el aceite de un carro?

Hay varios factores que afectan a la hora de saber cada cuánto se debe cambiar el aceite de su carro; uno de los más importantes es conocer qué tipo de motor tiene y el uso que le da.

Según mencionan varios expertos mecánicos, el aceite de motor del carro se debe cambiar aproximadamente cada cinco mil kilómetros. Sin embargo, hay varias excepciones, en carros con motores que pueden llegar a aguantar hasta los 8 mil, 10 mil o 15 mil.

Esto depende del tipo de aceite que se use, en el aceite mineral debe ser cada 5 mil, aceite semisintetico cada 10 mil y en sintético cada 15 mil. Pero antes de hacer el cambio, pregunte a su mecánico cuál es la mejor opción en su caso.

Hay quienes prefieren hacer el cambio cada seis meses sin importar si ya llegó o no a los cinco mil, pero esto depende de las recomendaciones de su mecánico de cabecera, quien le va a dar a conocer cuál es el estado del motor de su carro. También es importante que haga la compra de un buen producto de una marca de alta calidad, teniendo en cuenta que este líquido es fundamental para el funcionamiento de su vehículo, por lo que esto le ayudará a mantenerse seguro.