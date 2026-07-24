Resultados playoffs Copa Sudamericana 2026 tras partidos de Santa Fe y Medellín: Así van los 16avos

Después de una larga pausa, la Copa Sudamericana vuelve para coronar a uno de los mejores equipos del continente en el balompié. Este torneo presentará grandes clubes que esperan poder demostrar todo su atractivo y capacidad en la cancha.

Durante esta semana de julio se dieron los partidos de ida de la fase precia a octavos de final en la Copa Sudamericana, con equipos de gran nivel.

Más noticias: ¿Quién es Stiven Barreiro? El nuevo fichaje de Millonarios para la Liga BetPlay 2026-II

En caso de que se haya perdido estos encuentros, aquí les contamos los resultados de esta primera fase de dieciseisavos, y cuándo se jugará el choque de vuelta.

Así van los 16avos. de Copa Sudamericana 2026

La Copa Sudamericana ha llegado con una cantidad importante de emoción a este mes de julio de 2026. Grandes clubes llegan con el objetivo de dar el gran golpe en este torneo.

Toda la fase eliminatoria comenzará con un choque entre los segundos clasificados de cada grupo, y a su vez, los terceros de Copa Libertadores.

Más noticias: ¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana? Así va la eliminatoria ante Caracas

Estos dos equipos chocan con el objetivo de poder lograr una plaza en los octavos de final de este torneo, y así continuar en el rumbo de esta competencia.

Los resultados obtenidos en esta primera ronda fueron los siguientes:

Nacional 0-3 Tigre

Universidad Central 1-4 Santos

Independiente Medellín 2-2 Vasco Da Gama

Sporting Cristal 0-0 Bragantino

Lanús 2-0 Cienciano

Bolívar 3-2 Gremio

Boca Juniors 1-0 O’Higgins

Independiente Santa Fe 2-0 Caracas

El cronograma de los partidos de vuelta de esta competencia están pautados para llevarse a cabo de la siguiente manera:

Tigre vs Nacional – 28 de julio – 5:00 p.m.

Santos vs Universidad Central – 28 de julio – 7:30 p.m.

Vasco da Gama vs Independiente Medellín – 29 de julio – 5:00 p.m.

Bragantino vs Sporting Cristal – 29 de julio – 7:30 p.m.

Cienciano vs Lanús – 29 de julio – 7:30 p.m.

Gremio vs Bolívar – 30 de julio – 5:00 p.m.

Caracas vs Independiente Santa Fe – 30 de julio – 7:30 p.m.

O’Higgins vs Boca Juniors – 30 de julio – 7:30 p.m.

Por otro lado, lres recordamos que los equipos clasificados a octavos de final de forma directa, y quienes esperan rival son los siguientes:

Sao Paulo

Macará

Atlético Mineiro

River Plate

Olimpia

Recoleta

Botafogo

Los partidos de la siguiente fase tendrán lugar durante el mes de agosto, con choques totalmente imperdibles.