Este es el ‘riff’ de rock ‘perfecto’ para empezar a tocar guitarra: un himno clásico de la música

El rock es uno de los géneros que inspira de mayor forma a tocar guitarra. Miles de fanáticos han optado por empezar a utilizar este instrumento, gracias a grandes éxitos y agrupaciones pertenecientes a este género musical.

Gracias al legado que han logrado establecer grandes guitarristas dentro de este estilo musical, muchos fans empiezan su camino musical con gran pasión y emoción.

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Si usted es uno de los fanáticos que desea empezar a demostrar sus dotes artísticos con la guitarra, aquí les tenemos un ‘riff’ que puede ser ‘perfecto’ para empezar a tocar.

Este es el ‘riff’ de rock ‘perfecto’ para empezar a tocar guitarra

Para nadie es un secreto que, empezar a tocar guitarra puede resultar difícil. Tocar este instrumento requiere talento, pero también disciplina para el aprendizaje.

La pasión que transmite este instrumento es clave, y puede empezar a sentirla a medida que algunos ritmos se convierten en parte de su rutina musical.

Algunos ritmos pueden resultar difíciles para comenzar. No obstante, hay uno en concreto que puede ser ideal para empezar en este camino sin dificultades enormes, pero con una pasión notable por la música, y sobre todo, por los clásicos del rock en la industria.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Smoke On The Water’ de Deep Purple, uno de los éxitos más legendarios del rock, con un guitarrista magistral en su creación, como es el caso de Ritchie Blackmore.

Esta canción es totalmente icónica, y de hecho, su ritmo es bastante legendario para la música a nivel internacional. Gracias a su estilo inconfundible, puede ser fácil de aprender.

De hecho, este éxito también cuenta con una composición bastante simple, por lo que disfrutar de esta canción desde la guitarra puede ser inolvidable, pero también sencillo para aquellos que empiezan a tocar.

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Sin lugar a dudas, ‘Smoke On The Water’ es una de las canciones más brillantes en la historia de la música, y por supuesto, de la trayectoria de Deep Purple como banda dentro del rock y la industria.

Este éxito es uno de los más escuchados en la historia, por lo que su peso generacional es indudable, y puede ser un gran testimonio para el inicio del camino de muchos en la música.