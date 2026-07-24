LeBron James cambia de equipo en la NBA y abandona a los Lakers: ¿Cuál es su nuevo destino?

LeBron James, uno de los máximos deportistas en la historia se ha convertido en noticia durante este 24 de julio. El icónico basketbolista cambia de equipo, luego de varias temporadas disputadas con la camiseta de Los Angeles Lakers.

En las últimas semanas se manejaron varios rumores alrededor del futuro deportista, pero, finalmente todo se ha definido por un equipo.

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En caso de que se haya perdido las novedades, aquí les contamos cual es su nuevo destino, y todos los detalles del millonario acuerdo firmado por ‘The King’ del baloncesto.

¿Cuál es el nuevo equipo de LeBron James?

Luego de haber culminado la temporada 2025-2026 que coronó como campeones a los New York Knicks, LeBron James decidió no continuar con Los Angeles Lakers. Después de varios intentos, este equipo falló en su ambición de repetir el campeonato de 2020.

Frente a esto, la estrella del basket mundial manejó 5 opciones para su futuro deportivo. Estas fueron: Miami Heat, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors y Philadelphia 76ers.

Luego de una gran cantidad de especulación, Shams Charania, periodista de ESPN especialista en traspasos de la NBA confirmó que ‘El Rey’ firmó un nuevo contrato para cambiar de aires en esta temporada.

Este vínculo es con los Philadelphia 76ers, equipo que ya cuenta con figuras de la talla de Joel Embiid, Tyrese Maxey y Jaylen Brown, quien llegó en esta ‘offseason’ a cambio de Paul George.

BREAKING: LeBron James is signing with the Philadelphia 76ers on a two-year, $8 million deal with a player option, Klutch Sports Group and Klutch CEO and Game Over show host Rich Paul tells ESPN. pic.twitter.com/ALOlTkgdAV — Shams Charania (@ShamsCharania) July 24, 2026

De acuerdo con Charania, esta nueva firma es por 2 temporadas, e implica una ganancia de 8 millones. Esto implica una dura pérdida para LeBron que pasa de ganar un contrato alto, a un mínimo de la liga.

Esto se debe a que LeBron James busca volver a competir por el máximo trofeo, y para ello buscó disminuir su salario y así no romper el límite salarial de ningún equipo.

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Ante esto, LeBron James tendrá un gran reto, en búsqueda de cerrar su carrera con un nuevo título. Para ello deberá conquistarlo con Philadelphia, una ciudad que no consigue un trofeo de este nivel desde 1983.

Sin lugar a dudas, este será uno de los grandes atractivos de la NBA en esta nueva temporada, con varios equipos ‘contenders’ que anhelan levantar el máximo trofeo del deporte naranja.